Os sabores da terra (V)

EN GALICIA temos moito do que gozar, espertando envexas máis alá das nosas fronteiras. Temos unha paisaxe fermosísima, un idioma propio (que algúns non saben apreciar como debían) e unha gastronomía inigualable. Disto último falaremos hoxe. Temos unha raza autóctona de vaca que algúns seguro non coñecen mentres piden exóticos pratos de carnes que veñen de moi lonxe. Pista: ata hai nada atopábase en perigo de extinción. Refírome á cachena. Un espectáculo para o padal que saiba apreciar a boa materia prima.

Escollan da carta: dende unha costeleta ata un estofado ou unha hamburguesa desa carne, a ninguén lle pasarán inadvertidos o seu sabor e a súa textura. Con fermosísima cornamenta, dise que é a vaca máis pequena do mundo e compárase ás veces polo seu sabor co bo boi de Kobe. Sexa como sexa, trátase dun agasallo para o desfrute do sentido do gusto. Non deixa indiferente. Eu descubrina hai xa uns dez anos nas montañas de Ourense e hoxe desfrútoa tamén en Lugo nos seus diferentes cortes e receitas. Totalmente recomendable!

Por outra banda, temos o porco celta. Non é o mesmo un churrasco que outro, agora que chega a tempada das parrilladas, de comer ó aire libre, á sombra natural dos carballos. A semana pasada precisamente puiden comprobalo cunhas costelas. Que sabor! Temos un amplo abano de matices autóctonos no que á gastronomía se refire, que veñen acompañados polo selo da tradición, da familia, do máis noso.

Nos postres, para o tempo do café, descubrín recentemente unhas galletas boísimas. Coma as que se fan na casa. Responden á etiqueta de ‘Gallegas’. Moi ricas, a verdade. Unha pega? Que o nome elixido para o produto non fose ‘Galegas’. Era máis propio. Talvez o motivo da elección sexa o lugar de fabricación. Ou pensar que así son un mellor reclamo para o turista. Erro, na mina opinión. Están moi ricas e a súa presentación na latiña moi ben escollida. Son as clásicas galletas de nata das avoas. Saben a Galicia. Recórdanme ó envase da Nordés.

Pasemos ós ovos... Hai uns días desfrutei en familia dunha tortilla boísima na terra das tortillas: Betanzos. Son sen cebola (como debe ser) e teñen a fama por algo... pero a textura melosa, co ovo case líquido, non gusta a todos. Estaba para chuparse os dedos en Casa Miranda, onde o segredo parece residir na variedade da pataca Kennebec e na procedencia dos ovos campeiros. Unha delicia, como as que fai a miña nai. Tamén o seu revolto de algas e marisco! Para volver!

Resulta curioso o feito de comprobar que seguen existindo lugares dentro da nosa xeografía, como acontece en Muras, nos que non hai carta e o menú consta de sete pratos. Cando un vai sentar á mesa ten un aperitivo de entremeses, despois chegan as ameixas á mariñeira, para deixar paso ó arroz con polo, que marcará un antes e un despois. Coidado con pasarse aquí ou non haberá retorno. Queda moito por percorrer! De súpeto aparece o caldo galego, con berzas, boísimo. Segue o cocido, ben variado e co seu repolo acompañándoo. Non rematamos aínda, non se levanten. Queda a tenreira asada con patacas. Logo vén a sobremesa: requeixo con mel, brazo de xitano con crema (deliciosooooo) e tarta de piña. Quen o desexe, café e licor. Logo fai falta unha boa andaina, dígoo por experiencia. Unha loucura!