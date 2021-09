Os vellos e a política social

OBSERVAMOS ao longo da pandemia como os colectivos de vellos sufrían de maneira múltiple os efectos da enfermidade. Os primeiros afectados coñecidos foron as persoas idosas, as primeiras víctimas mortais foron eles e os primeiros aillados, como nas pestes, foron os vellos. Mesmo parecía que o virus era só problema dos vellos. Non obstante, déronse situacións tan distintas que mesmo podemos denominar diverxentes e non só relacionadas directamente co nível de renda dispoñíbel.

A orixe desa desigualdade cómpre explicala. Hai unha primeira realidade que é a das mortes –numerosísimas– de vellos en residencias, así como o non traslado aos centros sanitarios de residentes que morreron sós en imaxe cruel de abandono total... Certamente hai moitos tipos de residencias de vellos, pero se hai (aínda que sexan poucas...) algunhas que semellan campamentos de refuxiados, hai motivo dabondo para se perguntar onde están as responsabilidades e o porqué da permisividade social totalmente laxa no que se refere ao trato dado aos maiores.

Mesmo agora, cunha parte grande da poboación vacinada, observamos como se seguen producindo –asombrosamente– contaxios en número reseñábel en residencias. Tamén é rechamante como nesas novas se ten sinalado que segue habendo profisionais dos servizos de atención aos vellos que non están vacinados. O asombro pasa a estupor ao corroborar desta maneira o desleixo social e legal en que se atopan estes conxéneres (do xénero humano), só separados dos demais, por razón de idade. Mesmo analisando as condicións de vida e trato nas residencias que podemos considerar modélicas, é opinábel que o seu bon servizo se deriva da cualidade profesional (o saber facer nun nível de excelencia) máis que do cumprimento dos estándares esixidos por lei a este tipo de centros.

É como se no ensino público obrigatorio atopásemos escolas públicas con ensinantes sen título académico, outras con titulados pero en locais deplorábeis / insalubres, e, finalmente, unhas outras en nobres edificios cunhas instalacións complementares excelentes e cun profesorado así mesmo excelente.

Sucede, non obstante, que desigualdades dotacionais á parte, e que teñen a ver máis co edificio que co profesorado, a lei deseña e garante que os alumnos (os seres humanos en idade escolar definida por lei) receben ensino público e gratuíto impartido por profesores públicos con idéntico grau de cualificación e que superaron probas selectivas idénticas: ben se ocupou o lexislador de estabelecer as garantías dos mínimos exisíbeis. Sucede co trato social aos vellos que hai xustaposición de dous desleixos: o do lexislador que consente as desigualdades enormes entre uns centros e outros, e o abandono social que consente tal maltrato. Hai residencias cunhas instalacións boas e cun persoal cualificado e comprometido.

Sabémolo. Pero hai outras que tiñan que estar clausuradas para calquer uso residencial de persoas do xénero humano, polo que é de desexar que haxa modificacións legais, sociais e de ámbito cidadán que enterren todo aquilo que poida contribuír a un mal viver coa soa esperanza dunha morte certa e dolorosa. A estadía nunha residencia, sexa cal for o motivo do internamento, non debería contribuír ao sofremento humano na derradeira etapa da vida.