¿Otro truco sucio de Putin?

¿Irá en serio Rusia esta vez con su anuncio de reducir las operaciones militares en Ucrania? Tras negar la intención de invadir el país vecino un día antes de lanzar sus tropas o intentar hacer creer al mundo que bombardeaba depósitos de armas y no hospitales, el Kremlin promete ahora que “reducirá drásticamente” sus operaciones militares contra Kiev y Chernígov para “aumentar la confianza mutua”. ¿Será fiable esta vez o un truco sucio más de Putin?

¿Conseguirá el Gobierno convalidar en el Congreso su “insuficiente” plan de choque ? La batería de medidas aprobadas por La Moncloa, que a izquierda y derecha del arco Parlamentario califican de “insuficientes” y coinciden en que llegan tarde, volverán a poner a prueba la solidez de la mayoría de investidura, después de que el líder in pectore del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejase en el aire su apoyo al no contemplarse rebajas adicionales de impuestos. Pedro Sánchez, que no quiere poner a prueba su corazón con votaciones al filo de la navaja, priorizó esta vez el acuerdo con Podemos. Pese a las reticencias, los socios no le dejarán solo y apuntan en principio que respaldarán el plan.

¿Cuándo se reconocerán de una vez los efectos beneficiosos de ‘Aplidina’ contra el covid? Respuesta:

El año que viene si Dios quiere.