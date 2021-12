¿Otro Vigo en Santiago?

ESFUERZOS Anda el presidente provincial del PP en A Coruña, Diego Calvo, y su guardia pretoriana, limando asperezas con la sana intención de que en el congreso para elegir líder en Santiago no se repita lo de Vigo; es decir, no enviar señales de división, esas que tan poco gustan al patrón mayor de la nave. Hay orden, por tanto, de tender puentes más que colocar obstáculos y remar todos (al menos, la inmensa mayoría) en la misma dirección.

Aunque en la capital aún no hay fecha para la cita y, por tanto, no se presentó ninguna candidatura, la estrategia de la cúpula provincial tuvo su primer mensaje en boca de la viceportavoz, Paula Prado, con indudable peso político entre la militancia compostelana, en la que estuvieron puestas muchas miradas, que esta misma semana dejó claro que hay unidad y que los afiliados están contentos: “Vimos de celebrar un viño de Nadal nos que participa habitualmente xente que traballa no partido e había boa harmonía e unidade. Non percibo outras cousas que sexan diferentes”, sentenció la parlamentaria muy activa en el día a día del partido en Santiago.

Borja Verea es el candidato elegido para pilotar esta nueva etapa y se encuentra inmerso en esa tarea, aunque el doctor Fernando Mayo no descartó seguir postulándose como alternativa. Lo cierto es que a la dirección le llegó un enigmático mensaje de que “nosotros, con la prudencia que siempre nos caracterizó, a pesar de lo que digan, seguiremos trabajando por fortalecer y unir nuestro partido, para hacer un partido grande, un partido ganador, con el fin de contribuir al bienestar de nuestros conciudadanos”. Que puede interpretarse de una forma o de la contraria. antón Trabanca