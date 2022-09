Ourense, desmemoriada

CUENTA el argentino Víctor Luis Molinari –el mayor gallego de vocación que parió madre– en su inestimable obra Itinerario Galego la decepción de una turista madrileña en la compostelana Rúa do Vilar con un despreciativo “¿Y esto es Santiago de Compostela?”. Ironía a la que replicó un no menos sarcástico paisano. “Sí, señora. Esto es Santiago de Compostela. La que se confunde no es la ciudad, sino usted”.

Mutatis mutandis, similar respuesta merecería la clase política ourensana, incapaz de sacar adelante una moción de censura que desaloje de su puesto al alcalde que todos critican y que tan pernicioso resulta para la imagen de vodevil que la ciudad proyecta en el concierto nacional. Como en el caso de Compostela y la turista, los que se equivocan son los políticos y no la ciudad, digna de mayor defensa que la que en toda la legislatura le han prestado los integrantes de la Corporación municipal.

“Gato negro o gato blanco, da igual. Lo importante es que cace ratones” fue el proverbio que en su día aprendió Felipe González del mandatario chino con ocasión de una visita de Estado. Sabiduría popular que desde entonces habría de guiar buena parte de la actividad política del presidente socialista.

Como la Corporación ourensana no parece muy ducha en refranes, se dedicaron toda la legislatura a discernir sobre el color del gato que pusiera el cascabel de la censura a Jácome, con el repetido fracaso de las sucesivas intentonas. Todas, claro, abortadas por los no confesados intereses partidistas.

El último de los intentos, el ofertado por los socialistas semanas atrás y que por vez primera el PP parecía haber tomado en consideración fruto del retorno de Cabezas para optar de nuevo a la alcaldía, dio también en fracaso. Ahora, por las sempiternas riñas internas de un PSdeG que sigue sin encontrar la brújula que haga remar a todos sus militantes en la misma dirección.

La disculpa aparecida en algún medio de comunicación de que la moción no valía la pena dado el escaso tiempo que resta para las municipales de mayo, apenas ocho meses, remite de nuevo a ese particular bucle en el que se desarrolló toda la legislatura y no habla precisamente muy a favor de la política ourensana, parece que tan absorta en las grandes ambiciones personales como para olvidar que la política es exigencia de cada día.

No abundan, por desgracia, ejemplos que lleven a la ciudadanía a empatizar con la actividad de sus políticos. Mostrar la generosidad suficiente como para hacer abstracción de los intereses particulares y apostar por los colectivos en forma de un Gobierno local de concentración que recondujera el perdido rumbo de la nave municipal de aquí a mayo era una buena ocasión para devolver la alicaída confianza a la vecindad.

Siquiera fuese para que Ourense abandonara el triste podio del histrionismo patrio en que se ve metida desde hace meses. Pena. Porque ya avisaba Valente que “A las ciudades sin memoria se las llevan los ríos para siempre...”.