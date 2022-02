Pablo, cazado

PABLO, chaval, yo no quiero hacerme el sabido pero lo tuyo ya me tardaba. Mira, lo que quiero decir es que en el PP, que tiene su historia, parece que se puede ser casi de todo menos listo. Y por lo de listo, oye, que no me refiero a tener buenas dotes sino al simple hecho de querer hacerlas notar. Y tú no sé si tienes muchas o no, porque tu documentación curricular es complicada, pero alardear de tenerlas, amigo, de eso vas sobrado.

Y espera, que tengo que aclarar que cuándo se está dispuesto jugar a ciertos niveles, no sólo acepto sino que afirmo que hay que estar relativamente libre de humildades. No, no, ahí se va a ganar y a mandar o ya no se va. Así que no te pido que seas lo que no puedes ser, pero sí al menos que sepas representarlo como es debido. ¿Tú sabes la cantidad de vanidades que has podido dañar con tu arrogancia? Porque igual que tú aún pueden intentar serlo todos los demás.

Y todos a una, oye, que cuando se gana todos son ganadores, pero cuando se pierde el más tonto es el que más tarda en bajarse del carro roto. ¿Estas viendo cómo te vas quedando solo, incluso entre aquellos a los que tu habías abierto puertas? Y ya sé que debes estar pensando que menuda cantidad de hijos de mala madre tenías a tu alrededor, pero yo te diré, en concordancia con lo dicho, que ¿qué te pensabas, Tancredo? Como si fueras recién llegado, vamos.

Y, sí, también sé que parece demasiado. Sí, es verdad: cientos de conmilitones, haciéndose los inocentes y ayer callados del todo, incluso acariciando jorobas, aparecen de la noche a la mañana pidiendo tu cabeza a voz en grito, como si no viniesen de haber compartido contigo todo lo que habéis hecho, juntos, eh, juntos, desde que estás ahí. Lo de Cuca, por ejemplo, es una cucada. Pero podemos decir lo mismo de muchos otros.

Nunca tantas manos limpias hubo en el PP. Inocentes, quiero decir, que no tienen culpa de nada. Dotados de legitimidad suficiente como para acusar a cualquiera de cualquier cosa. Si hubiese que cortar el dedo índice a todos los cínicos que te señalan, pocos quedarían con la mano entera.

Ahora bien: dicho todo esto, también quiero decir que te lo tenías merecido. Al final, te están aplicando a ti lo mismo que tu aplicaste a tus adversarios políticos: ahora tendrás tiempo para revisar los vídeos de tus actuaciones parlamentarias, en las que más que de opositor hiciste de saboteador. Un poco lejos de las artes puramente democráticas, vamos. Así que, sembrada la semilla, ese es el fruto que se recoge, aunque en este caso sorprenda que todo el fuego sea amigo. Eso sí que debe ser doloroso, no lo niego.