Pagar con la tarjeta

ESTA larga temporada de confinamiento que por ley ha decretado el Gobierno para evitar, dentro de lo posible, la extensión de la viriasis, que ha producido una verdadera pandemia, puesto que ha llegado a todos los rincones del mundo, hemos sufrido una importante restricción de nuestras libertades personales como ciudadanos libres.

Se nos ha confinado en nuestros domicilios, se nos ha limitado la libertad de movimientos, no solo decretando por cuales motivos podemos salir de casa, si no también de horarios. Ya parece que la cosa está pasando, aunque se nos prohíbe aun ir sin mascarillas en sitios cerrados o cuando nos desplacemos por la vía pública cuando haya mucha gente y no acercarnos a los demás a menos de metro y medio. Es lo que los gobernantes han dado en llamar la “nueva normalidad”.

Un aspecto muy importante de la libertad individual es el derecho a nuestra privacidad. Siempre que se ajuste a las leyes vigentes tenemos derecho, si así lo queremos, a que no sea público ni lo sepan los gobernantes, si viajamos y a donde. También tenemos derecho a que no se sepa, si así lo deseamos, en qué gastamos libremente nuestro dinero, siempre –repito– que ambos aspectos se ajusten a la legalidad.

Nadie, ni el Gobierno siquiera, tiene por qué saber si yo me gasto mi dinero en ir al cine, comer en un restaurante o comprarme cualquier producto de uso, bien sea personal o para mi casa, o cuanto me gasto y en qué en un regalo que le hago a mi esposa, hijos o amigos. Incluso no tiene que saber si me desplazo al sitio que me apetezca.

Según he leído en la prensa, el afán del Gobierno es acabar con este derecho inalienable que tenemos los ciudadanos libres. Pretende ni más ni menos que acabar progresivamente con el pago en metálico. Quiere que todo lo que paguemos sea a base de tarjetas, como ha ocurrido durante las diferentes fases de confinamiento. Ahora lo hemos hecho con gusto para evitar, dentro de lo posible, dar y que nos den billetes posiblemente contaminados con el virus, pero pasado este momento, me parece una intromisión en mi vida que el Estado sepa, a través del gasto con las tarjetas, cuánto, en qué y dónde gasto mi dinero y a dónde voy.

Y no nos engañemos, en el momento que se nos obligue a pagar cualquier cosa con una tarjeta bancaria, nuestra privacidad queda abolida puesto que el Gobierno puede acceder en cualquier momento en qué y en dónde hemos gastado nuestro dinero.

El Gobierno, si lleva a cabo su deseo, tendrá en sus manos la vida privada de los ciudadanos y esto se transforma en una pérdida de la libertad individual porque lo considero una intromisión en la vida de todos nosotros. Ese es el deseo del que profese una ideología totalitaria y dictatorial. Creo, que dentro de lo que podamos, debemos oponernos resueltamente a que el Gobierno lleve a cabo esto.