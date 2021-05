Paisaje después de la batalla

EN pocos días estamos hablando mucho de Madrid, incluso aquí, desde las lindas periferias. La televisión ayuda, con el relato detallado de todo lo que pasa, algo que tal vez no ocurriría en otra comunidad (salvo Cataluña, también atípica, aunque de otra forma). Reconozco que periodísticamente es la leche.

Ayuso y su retórica de campaña, que da para comentarios de texto, y luego el adiós de Iglesias, cerrando un círculo (Podemos se organiza en círculos), ejecutando una desconexión de la política que sus rivales han celebrado, claro, pero que supone bajar desde la vicepresidencia de un gobierno a la nada, o casi, en unos pocos segundos, o cosa así.

Su repentina movida para presentarse a la Comunidad de Madrid me pareció un número del Circo del Sol, pero el irse en la noche de autos, desenchufándolo todo, apagando las luces, no parece algo fácil de hacer. Lo cual que Bal, por ejemplo, sigue en su resiliente empeño, como diría Sánchez, y no se ha bajado de la moto.

Otra cosa, lo de Ferraz. O lo de Moncloa. La narrativa de la victoria ayusiana o ayusera (se habla de los ‘ayusers’, y en este plan) está ya agotada, en dos telediarios y un balcón, porque su contundencia casi no da para los matices. Precisamente vivimos un tiempo sin matices. Pero algunos, como el maestro Del Pozo, aseguran que “la gente no ha votado al PP, sino a Ayuso contra Sánchez”. De la misma forma, la crítica vigente asegura que los electores no han votado al PSOE, sino a Pedro Sánchez, con los resultados conocidos.

Todo esto da una lectura que podríamos denominar ‘ad hominem’, como si los partidos políticos estuvieran en una cosa y algunos de sus líderes en otra. Pudiera ser, porque la homogeneidad total es imposible, y las adhesiones inquebrantables, paradójicamente, no duran para siempre. Lo que vienen a decir es que ni Ayuso es el PP ni Sánchez es el PSOE, así va la vaina, lo mismo que España no es Madrid, por mucho que se afirme a todas horas.

A Casado, en el dulce momento de salir al balcón, la victoria le supo a apoyo nacional, evidentemente, a cambio de ciclo, dijo, pero es sabido que cada día tiene su afán. Por su parte, en Ferraz, o en Moncloa, o en ambos, saben que no hay alegría posible en la derrota, pero la cuestión es que haya autocrítica.

Más allá de las educadas formas de Gabilondo, un hombre calmado en medio de tanto guirigay, y que a última hora renunciaba a ser diputado tras la debacle, está la cuestión de fondo. Ayer, José Manuel Franco dimitía como secretario general del PSOE de Madrid. Es un movimiento habitual en estos casos, porque seguramente hay que presentar cabezas.

Pero este procedimiento habitual no parece suficiente para solucionar el problema: no sirve ahora ese recurso tradicional de la estrategia política cuando vienen mal dadas, porque, como también dicen, el resultado electoral parece cuestionar cosas más profundas: se parece mucho a un aviso para navegantes, a una expresión de gran insatisfacción, que tiene que ver también con la identidad de la izquierda. El pragmatismo tiene un límite, aunque haya que crear mayorías para gobernar, y aunque Ayuso lo practique. Empieza a importar la filosofía, justo ahora que se va el catedrático de metafísica.

Las elecciones de Madrid parecen aupar el individualismo de Ayuso, pero no creo que el futuro esté en los liderazgos emocionales, como quizás demuestra muy bien el adiós de Iglesias. La reconstrucción vendrá con la tolerancia y la buena cabeza. Esa vieja receta de la política.