PASAMOS la sobremesa en casa viendo ‘Los Pájaros’, de Hitchcock. Otra vez, sí. Me sentí raro, porque muchos meses después, quizás muchos años después, había logrado desembarazarme de la tiranía de la sobremesa, que es un lugar para dormitar y olvidarse del mundo. El sofá a esa hora es la llanura herbácea de la sabana con mucho sol y árboles escasos, cuando tú eres el león.

A las 15.40 suelo agarrarme a un café templado que no logra, nunca lo ha hecho, aliviarme la modorra postprandial. Y entonces entro en bucle (hoy se lleva mucho entrar en bucle: contemplen la realidad) y veo esos espacios de humor y chismes, de política, de sátira, de vídeos gansos o ridículos, un poco de todo, que se mezclan en los vapores de las cuatro de la tarde. Sólo los documentales de La Dos, que ahora tienen la competencia de tantos canales temáticos, me mantienen despierto: no por el ruido de los animales, sino por su silenciosa belleza.

Pero insistieron en que tocaba Hitchcock y la tarde se hizo rara. Estaba yo viendo unos reportajes de Benidorm, donde los hosteleros se quejaban de que el Reino Unido nos mantenga el semáforo en ámbar y obligue a los potenciales millones de turistas británicos a pasar muchas pruebas y cosas para poder viajar a su paraíso del sur. Comprendo la desesperación porque hay muchas libras en juego. Una residente inglesa dijo a la cámara que Boris Johnson quiere el dinero allí, nada de gastar en Europa. No sé si eso tendrá algo que ver, pero está claro que el sol todavía no se puede importar como las lechugas iceberg.

La realidad sigue muy rara. De esto saca partido Iker Jiménez, al que me había enganchado la noche anterior porque Iker hace programas con voz de misterio, pero con toque de colega, con aire familiar y doméstico. Ahora que vuelven las dudas más o menos oficiales sobre el verdadero origen del virus, después de que se nos insistiera en que no había ninguna duda, este tipo de espacios televisivos encuentra terreno abonado: y eso es porque no sabemos realmente casi nada. El común de los mortales, me refiero.

Nada hay más productivo para algunos que el desconocimiento de los otros. Nada ofrece más control que la diseminación del miedo. Vivimos un momento así. Hitchcock jugaba con eso a menudo. En ‘Los pájaros’, que cambiaron mi sobremesa y me alejaron por un día de la realidad somnolienta, se muestra un relato de Daphne du Maurier, pero se sabe que algo raro había ocurrido en esa época en Luisiana, cuando llovían pájaros muertos del cielo.

Me sentí mal por los pájaros, que han sido lo mejor de la pandemia. Cuando las calles se vaciaron durante el confinamiento, retornaron a los árboles urbanos y lo llenaron todo de armonía. Como otros animales, recuperaron el territorio. Y el silencio que nosotros matamos. Y volvimos a escuchar su música, como la música de las esferas. Ahora, poco a poco, nos sentimos fuertes otra vez y ya está el ruido invadiéndolo todo. En pocas semanas lograremos de nuevo que los decibelios se impongan creando esa atmósfera tan nuestra en la que la comunicación es poco menos que imposible.

No sé si Hitchcock quería filmar una fábula anticipatoria de la naturaleza atacando al hombre por su terrible comportamiento. Se cuidó mucho de explicar nada. Sólo le interesaba analizar cómo se transmite el miedo, cómo se contagia, cómo de pronto se precipita y anida en nosotros. Sabía demasiado sobre la condición humana. Qué pájaro.