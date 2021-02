Pandemia y política

LA convocatoria de elecciones en Cataluña suscita alguna reflexión sobre la incidencia de la actual pandemia de coronavirus en el normal desarrollo de la vida pública del país, obviamente, al margen de otras apreciables consideraciones coyunturales respecto al porvenir político de aquella región española.

Como es bien sabido, las elecciones de referencia, previstas inicialmente para el próximo día 14 de febrero, fueron objeto de aplazamiento hasta el 30 de mayo siguiente, en atención a la anormal y grave situación creada por la ya mencionada pandemia. Esta decisión del Gobierno catalán fue objeto de impugnación judicial y acaba de merecer el rechazo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia que lleva fecha de 1 de febrero de 2021.

Ya en una resolución previa a la sentencia de referencia, el Tribunal catalán argumentó, en favor del mantenimiento del proceso electoral en la fecha inicialmente prevista, que la disolución automática que se produjo de los órganos de gobierno de la comunidad autónoma catalana y la necesidad de evitar un bloqueo y una precariedad institucional, dada la limitación de competencias que ha de caracterizar, de forma inevitable, a la actual presidencia autonómica que actúa por sustitución y no en plenitud de funciones venía a constituir, todo ello, una afectación nuclear del principio democrático de responsabilidad política, al originar un período de prolongación alegal del Gobierno de la comunidad que deriva en un debilitamiento de los controles adecuados.

En consecuencia, se venía a avalar ya, siquiera fuera de forma provisional todavía, la prosecución del proceso electoral que se había puesto en marcha para el próximo día 14 de febrero.

Ahora el precitado Tribunal dicta sentencia ratificando la improcedencia de la postergación del proceso electoral al 30 de mayo próximo y, al respecto, argumenta que, la misma, infringe el ejercicio del derecho fundamental al voto, que queda limitado, y que la actual regulación estatutaria autonómica contempla la continuidad del proceso electoral sin que el vicepresidente, en funciones de presidente, del Gobierno de Cataluña se halle habilitado para suspender o aplazar dicho proceso de elecciones ya en marcha.

A juicio del Tribunal sentenciador, no se da la imprevisibilidad propia de la fuerza mayor, se carece de la certeza necesaria respecto a la posibilidad del ejercicio del derecho de voto en la nueva fecha establecida, no parece que el cambio de fecha electoral se efectúe por criterios estrictamente sanitarios, toda vez que no se advierte una variación sustancial de la situación epidemiológica, sin que, por tanto, se adviertan razones de estricta salud pública que justifiquen y legitimen el cambio de fecha electoral .

Esta sentencia puede ser objeto, todavía, de recurso ante el Tribunal Supremo, lo que no le priva, sin embargo, de ejecutividad ya.

Sin desconocer la jerarquía y trascendencia que reviste el derecho al voto ciudadano en el seno de una sociedad democrática, como así se infiere de las Declaraciones Universales de Derechos del hombre y del ciudadano, de Derechos humanos y de Derechos civiles y políticos, lo que hace decir a Kelsen que el orden social lo engendran los ciudadanos o, en expresión del jurista mexicano Franco Cuervo, que el voto es un derecho natural del ciudadano, sin embargo, el amplio y sólido razonamiento del Tribunal de Justicia español en este caso permite sustentar con solidez jurídica el mantenimiento del proceso electoral en la circunstancia actual de la pandemia, sin perjuicio de tener que admitir que la misma pueda llegar a limitar, en alguna medida, la participación ciudadana en las próximas elecciones catalanas.