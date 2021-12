Panorama político

LA semana pasada se publicaron dos encuestas de CIS y Gad3 contradictorias entre sí, una conocida actriz se quitó la vida dando más visibilidad pública al suicidio tras que una conocida esquiadora hiciese lo propio, la pandemia aparenta regresar al punto de partida y el PP expulsó a Cs del Gobierno castellano de Mañueco. Inflación, luz, los problemas en transportes, el campo, etc., continúan, y el panorama nacional no es muy alentador. Al menos llegó el AVE a Galicia y se calló el volcán.

Ganó las elecciones el izquierdista Boric en Chile. Hasta 1973 era un país estable, estabilidad que coexistía con desequilibrios sociales. Al impaciente deseo de resolverlos bajo los auspicios de una izquierda que amagó imprudentemente con cambiar de régimen en plena guerra fría e ignoró la fuerza levantisca de la oposición y la admiración de sus Pinochet por Franco así como la determinación americana de evitar otra Cuba, le ocurrió como a las expectativas populares en España con la llegada de IIª República.

El socialista Allende no aprendió de sus desastrosos homólogos que cortar todos los puentes con la oposición sin asociarla en alguna medida a la democratización y extensión de los cambios, no es prudente ni realista en las sociedades muy divididas y enfrentadas.

Y como Castro abusó de la hospitalidad del chileno, Cuba aparentó ser el cómplice y el destino del chile liberal. El país que había condenado casi de por vida por serlo a Huber Matos, cuyas fatigas guerrilleras acabaron en la prisión castrista donde halló –dijo– morro de perro en el arroz. Supongo que Boric no se propone seguir a tales izquierdas sino mejorar poco a poco la condición de los humildes.

La encuesta del CIS parece aquello de Sánchez: “¿De quién depende...? Pues eso”. Un Gobierno serio debería transmitir sensación de eficiencia, no una obsesión electoralista-partidista. Sobre el conflicto Cs- PP, este partido debe tener en cuenta que mantener el liderazgo de un bloque electoral no es tan fácil porque en España no hay suficientes demócrata-cristianos y está obligado a cuidar todo el entorno ideológico del bloque si quiere seguir encabezándolo. Debería además apoyar más a sus propios líderes naturales como Ayuso.

Ha venido el AVE a Galicia. Y como la primavera, “nadie sabe como ha sido” después de tanto hacerse esperar, pero al fin anidó.