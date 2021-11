Pantallas, papel hipnótico

EN todos estos meses de pandemia hemos tenido que aprender a desprendernos de muchas cosas que creíamos definitivas. La modernidad y el futuro, de los que nos hablan a todas horas con machacona insistencia, insistencia de predicador, han tenido que competir con una realidad que nos enseña exactamente lo contrario. Es duro que tengamos una idea del mundo y que el mundo tenga otra muy distinta de nosotros. También que nuestros esfuerzos en una dirección no siempre se vean recompensados. No es que la naturaleza sea soberbia: simplemente sucede que ella es la que manda.

El mundo futurista choca en las pantallas con todas esas cosas que creíamos superadas, estúpidamente. Hay una publicidad preciosa, rutilante. Refulgen coches prometedores, los ciborgs nos saludan con suficiencia y, de momento, con respeto, los edificios se iluminan sólo con el pensamiento, todo es un croma, todo es un fulgor, todo es un sueño de perfección tecnológica. Ese mundo insiste en mostrarse, en convencernos de que alcanzaremos ese paraíso, si es que lo es, aunque luego sales a la calle y la realidad te abofetea.

De alguna forma, no encontramos la realización física de las promesas. Menos mal que tenemos grandes creadores de efectos especiales, y no estoy hablando ahora de política, aunque también. Hay un anuncio en el que se dice que los humanos somos tan limitados, en comparación con otras especies, que no nos queda más remedio que adaptarnos al mundo, ya que el mundo no se adaptará a nosotros. Parece un pensamiento nuevo (los anuncios de coches llevan mucha filosofía). Siempre creí que nuestra intención era la contraria: dominar, hacer que todo se acomodase a nuestros gustos. Llevamos así demasiado tiempo y las consecuencias están a la vista.

No sé si el grado de frustración que parece caracterizar a esta época tiene que ver con el descubrimiento de nuestras inseguridades, de nuestra fragilidad. Ha sucedido en otras épocas de la historia, desde luego. Las grandes epidemias en tiempos de expansión hacia el Nuevo Mundo, por ejemplo. Pero es más difícil renunciar ahora, cuando todo a nuestro alrededor conspira a favor de ese progreso rutilante, cuando brillan las pantallas, cuando no hay un escenario de oscuridad: estamos hablando de un virus y todo el terremoto que ha producido al tiempo que nos aseguran que pronto viajaremos a Marte, o que prolongaremos nuestra vida hasta una edad inimaginable, y cosas parecidas.

No es fácil comprender este tiempo paradójico y contradictorio. Por eso se han disparado las falacias, y los bulos, y han surgido nuevos profetas y mesías de última hora, como si, en medio de toda la tecnología, en medio de todo el despliegue fulgurante, regresara de nuevo cierto oscuro temor medieval, adherido a los huesos, un miedo que siempre ha estado ahí, que nos habrá salvado a veces, es posible, pero que en otras muchas ocasiones habrá servido para aprovecharse de la fragilidad de nuestra condición humana.

En pocos días las cifras de la pandemia nos han vuelto a sumir un estado de ansiedad y decepción. Ya estaba la política metida en otros asuntos, ya había vuelto el ruido electoral (que quizás sea la normalidad), ya andábamos enredados en grandes tensiones y debates, hasta que, otra vez, ha habido que regresar a lo importante. La gente no puede hablar del futuro cuando el presente se tambalea. Por mucho que las pantallas sigan parpadeando, ofreciendo el paraíso y ejerciendo las 24 horas del día su papel hipnótico.