Pardo Bazán, Humboldt e un papagaio

ESTÁN de actualidade a titularidade do pazo de Meirás, residencia de Emilia Pardo Bazán, e dos bens que acubilla. Entre eles, parte do seu patrimonio bibliográfico, uns 3.000 exemplares que aínda seguen alí e que se suman aos 8.000 que se conservan na súa casa da Coruña, hoxe sede da Real Academia Galega. Estamos a falar duns 11.000 volumes que, agardamos, sexan declarados ben de interese cultural como solicitou a Real Academia Galega xa que isto pemitiría non só conservalos senón poñelos á disposición da comunidade científica.

Entre os 3.000 exemplares de Meirás encóntrase un volume, traducido ao francés, titulado Cosmos que ten como autor o alemán Alexandre von Humboldt. Pero... quen foi este señor? De que trata o libro? Pois Alexandre von Humboldt foi un explorador do século XIX que dedicou a súa lonxeva vida –90 anos– a unha paixón e vocación, a ciencia. Científico, naturalista, xeólogo, investigador, humanista... Un sabio que con 34 xa realizara a súa expedición por América do Sur que o mantivo por terras do novo mundo durante cinco anos e que está considerado actualmente un pioneiro na defensa do ambiente e da ecoloxía como se destaca, por exemplo, na páxina web do Foro Humboldt Coruña que, como vemos, leva o seu nome.

Para iniciar a aventura que o levaría a Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú e México, vén ata A Coruña onde permanece uns días agardando a que o tempo sexa o axeitado para embarcar, o que acontece o día 5 de xuño de 1799. Posteriormente, quixo reunir todo o que se sabía do universo e os resultados das súas viaxes e investigacións nunha soa obra: Cosmos. O volume converteuse nun auténtico bestseller da época porque reunía coñecementos científicos, con rigorosidade, observacións dun viaxeiro ilustrado, respecto polas distintas culturas... unha imaxe renovada do que é a ciencia e os científicos que serviu de modelo para outros científicos como Darwin.

Entre as moitas historias que trouxo consigo Humboldt quero recordar a dun papagaio pertencente á tribo dos atures, na Amazonia venezolana. Humboldt quixo coñecer esta tribo pero, cando chegou alí, xa non existía. A tribo fora arrasada e substituída pola dos caribes.

Dos habitantes iniciais só quedaba un papagaio que laretaba e laretaba sen parar. Palabras totalmente incomprensibles para quen as escoitaba. Tras recompilar, estudar e investigar esas 40 ou 50 palabras que repetía a ave, concluíron que pertenecían á lingua dos atures. O marabilloso papagaio era... o último falante de atur.