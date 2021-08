París bien vale un Messi

BARCELONA está muy bien, pero París es París, y Messi ahora ya está en París. Lo ponía en su camiseta, esa que parecía un souvenir pero que sería de marca, porque era la camiseta de Messi y no sé yo si se va poniendo souvenires por ahí. La camiseta era como una tautología, como una información redundante, porque todos los parisinos sabían que allí era París, o sea, vaya si lo sabían, pero Messi no estaba aún seguro del todo. Por eso quería confirmarlo. Antes de ser cómplice de un equipo tienes que ser cómplice de un lugar, de una geografía, de un estadio, de unas calles.

Messi ha estado tanto en Barcelona y es tan de Barcelona (y volverá a serlo de viejito) que quizás no sabe ser de París, aunque yo creo que es fácil. Es el síndrome de no saber en qué lugar ponerte de la cocina cuando hay tanto invitado, todos esos pibes, los mejores. Él llega como el más grande, pero ellos ya tienen la postura cogida. Es muy difícil colocarse en un lugar en el que todo el mundo tiene la postura cogida. Messi miraba extrañado las calles de París, como si estuvieran puestas por el ayuntamiento. El recibimiento, las aclamaciones, el estadio lindo, el hotel relindo, y así. No es que no se lo esperara, claro que se lo esperaba. Pero tenía la rareza del lugar extraño.

También te digo que duró un instante. Aún estaban los periodistas y opinadores, que sentían su marcha como una gran orfandad, contando sus penas en ‘El Chiringuito’ y sitios así, y ya Messi se iba poniendo un poco más alegre. No te diré eufórico, pero sí más alegre. Firmaron cosas por aquí y por allá, tengo entendido, los derechos de imagen, que eso hoy es fundamental, y luego los otros millones, y todo eso. Pero no es la plata. No es la plata. Messi necesitaba que le saliera la sonrisa, como cuando niño, la sonrisa de antes del cabreo, a ver si me explico. La sonrisa de antes del burofax. La sonrisa de antes de Bartomeu. La sonrisa de antes de la mano fría con Laporta. Luego le dirían las cifras, mareantes, o sea, pero no es la plata, pibe, no es la plata. Aunque también.

Yo no sé si el mejor Messi ha sido el del Barça, que dice Jabois. No lo veo aun flojo, no creo que esté en retirada. Se habría ido a los Galaxy, a China, para orientarse un poco, no sé. Algo. Lo veo en la pomada. Ama al Barcelona, que lo creó, que lo modeló, que le pagó mientras pudo, y volverá de viejito y antes, mucho antes, pero no ha ido al PSG a recoger los claveles del éxito. Dijo que iba a construir algo lindo, y este tipo es un arquitecto.

Deja una España futbolística prácticamente arrasada. Hay casi una guerra. Y envuelta en luto lorquiano. Deja a periodistas, aficionados, y gentes que ni saben de fútbol, tocados, quizás hundidos. Algunos cuentan que vieron a niños llorar. Deja a Roncero diciendo que se comprará una camiseta del 30 (ahora Messi es el 30). Se ha ido ahí al lado, pero mira París como si fuera otro planeta. Le han construido una galaxia y él quiere construir algo con esos compañeros del metal. Que no son mancos, pero mucho menos cojos.

París bien vale una misa, y bien vale un Messi, pero él no va a dar lustre a los dorados del club, sino a edificar algo distinto a lo que dejó, ese Messi del Barça, que es una figura terminada, con un principio y un final, perfumada de los años infantiles y juveniles, un chico tímido que llegó a genio. Como si ahora tuviera que hacerse adulto de repente, fuera ya de la zona de confort. Pero no se engañen: el confort regresará muy pronto. Es posible que al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver, pero de alguna forma volverá.