Partidos y congresos

CON la pandemia sin controlar definitivamente y a la espera de los resultados de la vacunación masiva que el Gobierno quiere comenzar en la primera semana del próximo año, con la crisis económica que ha dejado a los empresarios con su futuro pendiente de un hilo, y con la crisis social que conlleva la limitación de todo tipo de actividades, los partidos políticos no parecen muy dispuestos a celebrar congresos nacionales o regionales que les distraigan de la gestión de la crisis sanitaria.

Que no se hable de congresos no quiere decir que los partidos no sigan con su vida orgánica y que se libren batallas sottovoce para que cuando la nueva normalidad lo permita se desaten las hostilidades que están aplazadas. Un congreso nacional supone que luego van en cascada todos los congresos regionales para adecuarse a las nuevas directrices, y en su caso a la nueva dirección. En el PSOE, que el congreso se retrase lo más posible beneficia a Susana Díaz, por un lado, pero le perjudica en la medida en que sus críticos pueden ir acumulando fuerza y puede perder la dirección de los socialistas andaluces con ayuda de Sánchez.

Dónde más prisa hay por celebrar un congreso regional que está pendiente es en el Partido Popular de Madrid. La lideresa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que considera que está en la cresta de la ola quiere ver refrendada su posición como presidenta autonómica con el cargo de presidenta de la organización regional como ocurre con el resto de los barones con mando en plaza.

El caso de Díaz Ayuso es singular. En primer lugar porque es una creación de Casado, que la designó candidata, pero que desarrolló una autonomía propia hasta convertirse en un verso suelto de los que tantos problemas ocasionan a su partido. Y el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, otra elección de Casado, también entra en las combinaciones para dirigir el PP madrileño con otro talante. Interesante pugna.