Pasan cadáveres de los viejos sueños

DICEN que nunca estuvo el mundo tan bien, pero no es esa la conclusión que sacas si ves los telediarios. En realidad, todo parece un sindiós. Habíamos previsto un futuro, y el futuro se ha ido borrando en una niebla de profusa confusión. En cambio, varias formas del pasado se abren camino con inusitada agilidad. Se cuelan por grietas con las que no contábamos, o que no habíamos detectado, ni siquiera los reformistas de chapa y pintura. Ni el tejado está seguro, ni los cimientos. Hay parches peligrosos, esas humedades de la Historia revelan males en las arquitecturas del pensamiento.

Luego vienen los que hablan de victimismo, pero la gente tiene derecho a la alegría. La política debe ser, también, la búsqueda de la alegría de los ciudadanos. No sólo la resistencia, tan de moda, ni la épica de las costumbres, ni siquiera la libertad de la barra del bar. Hace falta una alegría más estructural en nuestras vidas, que, al parecer, no se tiene en cuenta.

La pandemia y la guerra nos han desestabilizado. El mundo, en efecto, es susceptible de sufrir sacudidas, sea por el azar o por el interés. No esperarías ciertos liderazgos políticos contemporáneos, pero la Historia a veces se parece a una historieta, y hay de todo en la viñeta del señor. Nos aseguran que vivimos en el momento más evolucionado, en el que más personas han sido educadas (en el respeto y la libertad), en el que más información está en nuestras manos. Y, sin embargo, el sindiós no deja de aumentar. ¿Qué hacer?

Y lo peor: la insatisfacción alimenta a radicales y escépticos, siempre dispuestos a encontrar las flaquezas. A charlatanes, también, esos vendedores de crecepelo de la historia contemporánea. Crecen como las ortigas los dogmáticos, los simplificadores y maniqueos, se destruye el pensamiento filosófico como se pisotean los castillos de arena en una playa, no faltan los que manejan y califican el arte con criterios que no son artísticos, aterrizan nuevos puritanos sin avergonzase de ello, diseñan modelos innegociables para el ciudadano del futuro, se mira mal al verso suelto, nos quieren previsibles, sobre todo comercialmente, convierten al ser humano en una sopa de datos y de números, que nadie ose mear fuera del tiesto, ni siquiera como provocador del arte nuevo, porque pronto un ordenador escribirá novelas y nos dirá lo que somos y lo que podemos ser.

Pero aún es peor cómo gran parte de lo que vemos cada día, cada hora, lo que brota en las pantallas omnipresentes, produce estupor y desaliento. La corriente que pasa ante nosotros arrastra demasiados cadáveres de los viejos sueños. En poco tiempo se ha adueñado de la realidad la guerra, la intolerancia, la destrucción, la crisis energética, la amenaza nuclear, la amenaza de las hambrunas y las pandemias, la subida vertiginosa de los precios, la amenaza a las democracias, el ruido de los intolerantes, el elogio de la ignorancia y el desprecio de la cultura, la propaganda manipuladora, el odio a través de las redes, la amenaza del control tecnológico y cibernético, la inestabilidad de escenario internacional, la reafirmación de los bloques, el rearme exponencial, el aumento de la pobreza entre los pobres, el aumento de la riqueza entre los ricos... Todo eso, y más, está sucediendo a la vez. La verdad, esperaba algo más del futuro.