Pasaporte de vacunación

LOS certificados nacionales de vacunación o pasaportes internacionales de inmunidad frente a la COVID-19, lejos de constituir una quimera, no son más que la adaptación a la situación pandémica actual de una realidad documental y sanitaria que se aplica desde hace décadas en medio mundo, España incluida. Aquí, además de las cartillas de vacunación, necesitamos certificados para viajar a según qué países intertropicales, próximos a la línea del ecuador, o directamente del hemisferio sur.

Es por ello que el debate sobre el pasaporte europeo de vacunación (que lleva estudiándose entre bambalinas casi un año), y la polémica surgida en torno a su idoneidad, no parten tanto de su puesta en funcionamiento, cuanto del componente ético, los requisitos legales, y las consecuencias jurídicas, que conlleva su aplicación; por no hablar de los problemas técnicos y de la infraestructura necesaria a nivel transfronterizo.

La clave es no dejar a nadie atrás, así como respetar los derechos constitucionales y fundamentales, y los principios y libertades que emanan de los Tratados de la UE. Como ejemplo, el derecho a la libre circulación de personas. De ahí que la propuesta que presente la Comisión a mediados de marzo tenga que contar con el visto bueno posterior del Consejo que conforman los gobiernos nacionales, y del propio Parlamento Europeo, en el que están representadas las principales formaciones políticas de los distintos estados. Ya sabemos que para países dependientes del sector aéreo y del turismo extranjero, como Grecia o España, este documento deviene esencial, y que cuentan con el apoyo de Alemania. Otros, como Estonia, incluso tienen experiencia interna en aplicaciones asociadas al test de inmunidad.

Pero también hemos visto las reticencias de otros socios como Bélgica, Luxemburgo, o la poderosa República Francesa, quienes ven en el Pasaporte Verde Digital (que incluiría datos de anticuerpos y test diagnósticos) aspectos que podrían generar injerencias en las competencias de los países (las carteras de Sanidad de cada Estado podrían implementar sus propios requisitos fronterizos), discriminación entre iguales proclives o contrarios a una vacunación que no es obligatoria, y hasta desequilibrios motivados por la imposibilidad de un acceso universal a las vacunas (la gente viaja por placer, pero también por trabajo); por no hablar de aquellos colectivos que tardarán en ser inoculados debido a no constituir grupos prioritarios, como los jóvenes, por ejemplo.

De ahí que si se desea ponerlo en práctica, para evitar disfunciones, lo lógico sería que constituyese una mera herramienta adicional a la labor cada vez más relevante de los rastreadores, los estudios de cribado, los test serológicos de anticuerpos, los test de antígenos o proteínas, y, sobre todo, de las pruebas PCR. Además, estar vacunado, de momento, no parece impedir la posibilidad de transmitir el virus; e incluso obtener el pasaporte por haber superado la enfermedad podría incitar al contagio forzado o irresponsable.