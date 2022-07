PASIVIDAD de las instituciones ante una nueva ola de covid en españa, como si la pandemia ya hubiese terminado (ver para creer), cuando la realidad es que estamos inmersos en una nueva ola, por cierto, muy intensa. En vez de apelar a la responsabilidad individual, se ha propiciado una excesiva relajación de medidas en la población, como si ya no existiese el SARS-CoV-2, craso error, y ello nos ha llevado a un repunte importante en la incidencia de casos por covid en España y el virus esté fuera de control, lo que ha provocado un incremento en la hospitalización y en las UCIs, con un aumento de la mortalidad en los meses de mayo y junio.

El hecho de que en diez CCAA (con Madrid a la cabeza) la incidencia acumulada en personas mayores de sesenta años sea > 1.000 casos por 100.000 habitantes, es muy significativo ya que es una franja de edad vulnerable, en situación de riesgo al tener un mayor número de patologías previas. Al no registrarse los casos como antes, desconocemos los datos reales, si bien la cifra real se duplicará con creces.

Cómo es posible que, a la franja de edad más vulnerable y desprotegida de la población (mayores de 80 años y personas que están en residencias de mayores), no se les haya empezado a administrar la cuarta dosis, siguiendo las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). No se puede esperar al otoño, esta franja de edad necesita protección cuanto antes. Otros aspectos que tienen que mejorar: las pruebas diagnósticas brillan por su ausencia, no se lleva a cabo el aislamiento de los casos positivos, no se hace un seguimiento ni rastreo de los contactos, en fin, se está subestimando la magnitud de esta 7ª ola, lo cual se traducirá en más casos y más muertes.

Las nuevas subvariantes de Ómicron: BA.4 y BA.5, dominantes en toda España, son más contagiosas y además se contagian con mayor rapidez, si bien no producen el mismo daño clínico que las anteriores, son las que han provocado un aumento considerable de casos y hospitalizaciones en las últimas semanas. Las subvariantes BA.4 y BA.5 presentan una mutación genómica en los aminoácidos L452R, FA86V y R493Q, la parte de la proteína Spike del SARS-CoV-2 sobre la que actúan las vacunas, de ahí que tengan una cierta tendencia a ser más elusivas a las vacunas actuales.

Igual que ha evolucionado el virus como consecuencia de las mutaciones que se han producido desde que se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, también han evolucionado los síntomas más comunes en las personas infectadas, que si bien siguen siendo muy similares: fatiga, fiebre, tos, dolor de cabeza; según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, las nuevas subvariantes producen tres síntomas: diarrea, dolor de garganta y un periodo de incubación más corto. Otros síntomas: fatiga, astenia, tos, fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor muscular, falta de olfato y gusto, disnea, vértigos, etc.

En la estrategia de lucha ante las nuevas variantes, va a ser clave disponer de una nueva generación de vacunas que protejan de todas las variantes existentes, e iniciar un nuevo ciclo de vacunación.

Habrá que volver a poner en marcha las medidas preventivas y de salud pública: realizar más pruebas diagnósticas, aislamiento de los casos positivos y esperar a ser negativos, rastreo de contactos, recuperar el uso de la mascarilla en locales interiores mal ventilados y utilizarla en exteriores donde se produzcan grandes aglomeraciones (España ha mantenido el uso de la mascarilla de forma obligatoria en el transporte público, eliminarla sería una medida precipitada que incrementaría de forma exponencial la incidencia de casos).

Si las variantes actuales se siguen extendiendo de esta manera por todas partes, a Europa no le quedará más remedio que recuperar el uso de la mascarilla en el transporte público. ¡Sentidiño!