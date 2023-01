Pastelaría Casa Mora e historia da Tarta de Santiago

No ano 1924, José Mora Soto fundou a pastelaría compostelá Casa Mora, nun local situado na Rúa do Vilar, número 50. O propietario, home de carácter innovador, puxo en marcha iniciativas coas que sorprendeu o padal dos santiagueses. Tanto o propio fundador da saga como os seus continuadores desempeñaron un papel vangardista no eido reposteiro: A Casa Mora, debéselle a introdución na cidade dos croasáns, que foron degustados por primeira vez polo cliente máis distinguido: o Hostal dos Reis Católicos. Tamén introduciron as bombas e certa clase de bomboneiría. Polo demais, o chocolate, tanto en bombóns como empregado para revestir ou encher os doces, converteuse nunha das súas especialidades.

Pero, sen dúbida, a súa aportación capital foi o engalanamento da coñecida e apreciada tarta de améndoa, que elaboraron con notable calidade, poñéndolle por riba a cruz de Santiago Apóstolo. Deste xeito, José Mora creou, en 1924, un produto emblemático de cidade e tamén do conxunto de Galicia.

Nun primeiro período, Casa Mora viviu dos clientes composteláns e dos estudantes universitarios que se concentraban nas facultades do casco histórico de Santiago. A segunda xeración capitaneouna o fillo de José Mora ata o seu falecemento, no ano 1987. Tras da súa norte, a súa muller continuou co oficio reposteiro. Deste xeito, Teresa Bermúdez foi unha máis das numerosas viúvas que se puxeron ao fronte dos negocios ao morreren os seus maridos. Dela, todos recordan o seu moño branco e a súa presencia constante no local levando as rendas do mesmo ata o ano 2002. Como feito significativo, pódese salientar que nesta etapa a pastelaría obtivo -concretamente no ano 2000-, a Medalla de Bronce do Concello de Santiago. Recentemente, no ano 2019, foi elixida polos lectores da revista Coralia (Revista galega de tendencias), como a pastelaría que fai o mellor doce en Compostela.

Eran as pastelarías negocios realmente rendibles naqueles anos? Podemos estimar a súa rendibilidade comparativa, apelando as taxas aplicadas polo Concello de Santiago, segundo unha ordenanza de 1962, tendo en conta o volume de negocio. Establécese nela un elenco detallado de establecementos que pagaban diferentes tarifas segundo a súa categoría e previsibles beneficios. Pódese concluir que, a comezos da década de 1960, as dozarías eran, en termos xerais, un negocio menos rendible que os ultramarinos, cafés, tabernas, bodegóns e, por suposto, fondas e restaurantes, establecementos todos eles sobre os que recaen taxas municipais máis elevadas.

Porén, antes da creación da Xunta de Galicia, en 1981, con moitos dos seus empregados traballando en Santiago, e asemade denantes de producirse o boom do turismo e as peregrinacións xacobeas, o negocio non resultaba particularmente rendible. Esixía, pola contra, unha dedicación e esforzo considerables (por mor de ter que atender non só a clientela, senón tamén o forno e máis o obradoiro de confección de tartas e pasteis), e os seus fillos, que tiñan outras profesións, non se interesaron en principio pola continuidade da pequena empresa. Suscitouse, deste xeito, un problema de remprazo xeracional, ata que unha das fillas, resolveu ao poñerse ao fronte, refundando a firma, coa denominación de “Mercedes Mora”. Porén, a nova cabezaleira conservou, ata certo punto, unha liña de continuidade coa filosofía reposteira que viña mantendo tradicionalmente, pero incorporou tamén un certo estilo máis moderno e renovado. A continuadora, Mercedes, declaraba o seguinte nunha entrevista, en agosto do ano 2004: «Casa Mora se murió al morir mi madre. Somos varios hermanos, cada uno tenía su profesión al margen de aquello y se decidió cerrar. Con la pastelería Mercedes Mora empiezo de cero, pero he tratado de hacer lo mismo que en casa de mis padres».

Deste xeito, foron dúas as mulleres da saga familiar dos Mora que se converteron en emprendedoras nun negocio como o reposteiro, no que houbo tradicionalmente un considerable número de mulleres en Compostela.

A empresa refundada, cun leve cambio na súa denominación (a partir de entón: “Mercedes Mora”). Tivo que afrontar a competencia de las grandes áreas comerciais, as limitación ao tráfico no casco histórico (aínda que a peonización tivo probablemente máis avantaxes que limitacións; máxime co auxe do turismo e as peregrinacións que enchen de xente os arredores da Catedral) e os atrancos e secuelas que adoitan levar consigo os repartos das herencias nos negocios familiares deste clase.

No ano 2002, coa morte de Mercedes, producíronse liortas na saga familiar, pero ao cabo a empresa pasteleira logrou continuar poñéndose ao seu fronte Ignacio Duaso. Nesta fase renovouse o establecemento cunha nova decoración e un deseño máis funcional e moderno. Incrementou, tamén, a gama de produtos reposteiros ofertados. No establecemento, que combina a dozaría con cafetaría, empregadas como Sara Buján venden os máis variados pasteis e chama a atención dos clientes sobre un aspecto en particular: “Hai que fixarse na oferta de bomboneiría que hai na parte principal da pastelaría”. O maior desenvolvemento da oferta bomboneiría supuxo o afortalamento da tradición chocolateira autóctona dunha das sagas reposteiras con máis renome de Santiago.

Velaquí o catálogo de pastelaría Mercedes Mora: ademais da prestixiosa tarta de améndoa, outras tartas diversas, de nata, chocolate, chocolate espuma, tartas de froitas, laranxa, etc. Pudins, pasteis con merengue, crema, bombas e milfollas; tamén pasteis con froitas. Boleiría: croasáns e croasáns de améndoa, e tamén napolitanas e palmeiras. Sobremesas para levar, de natillas, milfollas e diversidade de pasteis e tartas.

Outra das empregadas de dozaría Mora engade que o establecemento ten un servizo para que o cliente poida comprar café para levar, «ao estilo americano», e servirse él mesmo os seus pasteis. Outro dos seus engadidos son os elaborados paquetes que conteñen algúns dos seus doces máis exclusivos e exquisitos que se poden levar a casa.

Polo demais, a pastelaría Mercedes Mora é o establecemento máis recomendado por TripAdvisor para mercar e degustar a prestixiosa tarta de Santiago.

TARTA DE AMÉNDOA

DE SANTIAGO

O produto estrela da empresa reposteira obxecto de estudo, Casa Mora, é a tarta de améndoa de Santiago, cuxa historia e características examinaremos de seguido.

Sinalemos previamente que resulta dabondo curioso o exotismo da repostaría galega: dúas das sobremesas galegas máis características e enxebres, o arroz con leite e a tarta de Santiago, elabóranse con materias primas de base que non se cultivan ou obteñen en Galicia: o arroz e a améndoa. Efectivamente, a presenza do almendro en Galicia foi certamente moi reducida, polo que houbo que importar por vía marítima este froito seco, especialmente dende o Levante español. Este comercio está documentado dende a Baixa Idade Media, e serviu para satisfacer unha elites que facían da améndoa tanto un uso gastronómico coma terapéutico. Agora ben, foi na centuria decimonónica cando comezou a popularizarse este consumo, que viña sendo moi caro e cobizado, e dou pé a repostaría popular galega. De feito, preparados baseados na améndoa proliferan en diversas vilas do país; temos uns exemplos en Allariz, Neda e Portomarín.

A primeira referencia alusiva á tarta de Santiago data do ano 1577, cando o clérigo Pedro de Porto Carrero, sendo gobernador de Galicia e rexente da Audiencia, visitou a Universidade de Santiago de Compostela. Este preparado reposteiro recibía entón a denominación de “Torta Real”. A primeira ocasión na que a receita recibe o nome de “Tarta de Santiago” encóntrase no caderno de confeitaría, de 1838, pertencente a Luís Bartolomé de Leybar: Cuaderno de Confitería. A partires de entón, a tarta de améndoa compostelá comezou a estar presente en practicamente todas as obras de repostaría galega, nomeadamente nos libros de Picadillo, Álvaro Cunqueiro e Fina Casalderrei e Mariano García.

Como xa indicamos, foi no ano 1924 cando José Mora Soto, tivo a iniciativa de adornar a tarta de améndoa coa cruz de Santiago, que se aplica cunha plantilla, valéndose de azucre glass esparexido pola superficie. O xesto foi logo emulado por outras pastelarías e resultou moi ben aceptado pola clientela compostelá. Esta tarta de améndoa, denominada tamén sigfnificativamente “tarta de Santiago” ou “de Compostela”, non tardou en gozar da consideración de ser a más representativa de Galicia e unha auténtica alfaia reposteira. Tamén é a que está máis presente nas cartas de sobremesas dos restaurantes do país e foi moi apreciada polos emigrantes galegos en América. Recoméndase tomar a tarta como sobremesa tras do xantar, acompañando ao café con leite, ou ben como merenda.

A tarta de Santiago goza do recoñecemento na Indicación Xeográfica Protexida, en calidade de doce tradicional galego. Considerada unha xoia reposteira dos Camiños de Compostela e da estación términus dos mesmos. Actualmente, pódese mercar en case todas as pastelarías das poboacións e zonas polas que transcorre o Camiño de Santiago, dende Roncesvalles ou Xaca ata Santiago de Compostela. Este produto da culinaria galega ofrécese en toda a Comunidade Autónoma de Galicia, nomeadamente durante o mes de xullo e a primeira semana de agosto.