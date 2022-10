Paternalismo político

CHIRRÍAN los oídos de muchas madres y padres cuando ciertos políticos interfieren en nuestras funciones; algo que se produce cada vez con mayor frecuencia. El último caso ha tenido lugar con motivo de los gritos desafortunados que proferían unos jóvenes de un colegio mayor madrileño, y que iban dirigidos a sus compañeras del colegio de enfrente. Quienes hayan visto y oído el video, reconocerán que resulta desagradable, retrógrado e incluso violento. Imagino la vergüenza de los padres y madres de los jóvenes involucrados, e incluso la de los progenitores de unas chicas que, aun así, los justifican basándose en una supuesta tradición que se tomaban con humor.

Sí; todos conocemos casos de novatadas y costumbres que no por repetirse deben consentirse, perpetuarse, o aplaudirse. Estos comportamientos forman parte de la educación que debemos impartir en el hogar y desde las familias, ya en edades tempranas, ayudados y apoyados por los docentes; quienes, además de ocuparse de la formación de nuestros hijos, también son especialistas e idóneos en materia educativa. En el caso que nos concierne, deberían ser los padres y los responsables de los colegios mayores, quienes se ocuparan de corregir en público y en privado esta y cualquier otra conducta que se considere lesiva.

Nuestros políticos harían bien en mantenerse al margen y, sobre todo, evitar sacar rédito político a costa de unos jóvenes desbocados. Y es que la politización de este desafortunado episodio ha tenido lugar tan sólo unas semanas después de que la ministra de Igualdad expresara el derecho de los menores a vivir su sexualidad con plena libertad, algo que fue interpretado también como una intromisión en esa educación sexual de los menores que también nos concierne a los padres. Por no hablar de la recomendación del ministerio de Consumo dirigida a las madres para que prolonguen la lactancia de sus hijos hasta los seis meses; pero sin facilitarles una baja laboral equiparable en el tiempo.

Incluso existen asociaciones de madres preocupadas por una ley Trans que podría favorecer que adolescentes inmaduros tomasen decisiones difícilmente reversibles, al menos a nivel de salud, y sin que padres y madres tengan siquiera que orientar a esos seres vulnerables a los que conocen mejor que cualquier político de turno.

Hay actitudes paternalistas que muchas familias no están dispuestas a consentir, porque no ven qué capacita a ciertos políticos (a nivel de conocimientos y formación) para tomar decisiones sobre temas para los que la mayoría de los padres y madres están igual o mejor preparados, por no hablar de los profesores, educadores, orientadores e incluso psicólogos a los que, de ser necesario, siempre acudiríamos antes que a ciertos cargos públicos cuyo único aval es el puesto que ocupan temporalmente.