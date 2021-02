Patrice Lumumba, a loita anticolonial

O 13 de febreiro de 1961, hai agora seis décadas, o governo da provincia de Katanga informaba que Patrice Lumumba, líder do movemento nacionalista congolés e ex primeiro ministro, fora morto polos soldados que o custodiaban cando intentaba fuxir. Esta relato foi desmentido pola comisión de investigación da ONU que determinou que fora asasinado un mes antes, pouco despois de ser capturado por tropas do seu inimigo político Moise Tshombe, que lideraba a secesión de Katanga.

Todo indicaba que detrás da morte de Lumumba estaba o colonialismo belga, e as empresas dese país que explotaban a riqueza mineira de Katanga. Razón pola que o reaxer das forzas anticoloniais e de esquerda en todo o mundo contra Bruxelas foi inmediato, mesmo con respostas violentas, como a queima da embaixada belga no Cairo. Ademais hai que ter en conta as diferencias que había entre as nacionalidades do Congo (bakongos, lunda, balubas, sangho, lingala, etc), ao que se sumaban os intereses confrontados da guerra fría. Este último aspecto condicionou a actitude das potencias occidentais e da ONU, “temían que Lumumba fose un comunista”.

Lembremos a sucesión de acontecementos que se deron naqueles anos no Congo e nos que Lumumba tivo un papel importante tanto na loita de liberación como nos primeiros anos de governo. Despois dos motíns de Leopoldville (Kinshasa) do 13 de xaneiro de 1959 o governo belga aceptou o dereito de independencia para o Congo, o novo estado naceu o 30 de xuño de 1960. O Congo ten 2.345.525 quilómetros cadrados e daquela estaba habitado por 14 millóns de persoas (hoxe 102 millóns). Era o maior produtor do mundo de diamantes (en Kasai do Sul), un gran produtor de cobre (en Katanga), e ten importantes reservas de cobalto, manganeso, cadmio, uranio, ouro, etc.

En maio de 1960, co gallo da independencia, realizáronse eleccións que deron o triunfo aos partidos nacionalistas, especialmente ao Movemento Nacional Congolés (MNC) de Lumumba que acadou 41 escanos dun total de 137. Opúxose ao MNC, e aos partidos aliados a esta formación, e unha coalición de organizacións con base tribal, con boas relacións cos belgas, que pulaban por un modelo federal, e que recibirían ao pouco tempo o apoio do partido Abako de Kasavubu (con base nos bakongo). Dado que ningunha das dúas forzas tiña maioría abondo non houbo outra solución que a formación dun Goberno con Kasavubu como Presidente e Lumumba como Primeiro Ministro.

O 11 de xullo de 1960 Tshombe anunciou a secesión de Katanga. As diverxencias no Governo en como enfrontar este tema, e como se debería axer nas relacións cos belgas e coas compañías estranxeiras, foron en aumento desde a independencia. Polo tanto, cando unha parte do MNC vira á dereita e escíndese, Joseph Kasavubu aproveita o momento para destituír do seu cargo a Lumumba. Algo que el non acepta. O 11 de setembro é detido porén será liberado por forzas leais e consegue o apoio do Parlamento. O dia 15 intervén Joseph Mobutu, xefe do exército, substituíndo ao poder lexislativo por un Colexio de Comisarios que decide a destitución do Primeiro Ministro. O 22 de novembro a ONU recoñece a Kasavubu como o governo lexitimo. A sorte está botada.

O 22 de novembro Lumumba deixa Kinshasa malia a vixilancia á que está sometido, porén será capturado ao tratar de cruzar o río Sankuru, sendo levado ao campamento militar de Thysvill, ao baixar do avión amosa signos de ter sido torturado. O 17 de xaneiro de 1961 foi trasladado a Elisabethville (Lubumbashi) en katanga sendo asasinados ese mesmo día, todo indica que por decisión de Tshombe. O autor material do asasinato foi un mercenario belga, o coronel Huyghe.

O asasinato de Lumunba entregou o poder a Mobutu, con pleno apoio occidental, que instaurou unha ditadura e rapina de 35 anos, agravando os problemas do Congo, tanto sociais como étnicos, e privou a este país e África dun dirixente con carisma e unha actitude aanticolonial. Maria Elena Vela, nun fascículo adicado á súa figura e á evolución do Congo nese período fai a seguinte reflexión sobre o Lumumba: “Non era o anarquista que denunciaba Kasavubu, nen o marxista que temía a ONU, nen o deshonesto ladrón que desprezaban os belgas, nen o salvador que esperaban as masas. Era un excelente orador, unha persoa capaz de estabelecer un contacto físico co povo, porén faltáballe unha ideoloxía sólida, un plan de acción concreto, unha estrutura partidaria militante. Nembergantes, era un home que sentía profundamente no seu pensamento e corazón a cuestión nacional e a unidade do Congo (...) Se cadra o Congo deses días non podía comprender, nen estaba preparado para aceptar ideais que resultaban inaceptábeis para os seus adversarios (...) que manobraban para manter a ex-colonia sometida á mesma ou a unha nova metrópole, instaurada a través dunha sutil penetración económica que pre-deseñaba o neocolonialismo dos nosos días” (Lumumba, Colección Los Hombres de ha Historia, Centro Editor de América Latina, Arxentina, 1971).

Patrice Lumumba prendeu no imaxinario colectivo do Congo e no exterior como representante da liberación do imperialismo, malia que a súa actividade política foi moi curta. E unha das figuras políticas relevantes da historia recente da África subsahariana, como Kwame Nkruman de Gana, Sankara de Burquina Faso, Nyerere de Tanzania, Mandela de Sudáfrica...

https://obloguedemera.wordpress.com/