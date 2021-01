Peaxes da AP-9 e outros asuntos

No Parlamento galego houbo unanimidade á hora de reclamar a rebaixa das peaxes da AP-9;parece ser que o acordo o que chegou o Bloque Nacionalista Galego co PSOE para votar a favor da investidura do actual goberno español o suscriben as tres forzas políticas presentes no Horreo.Pero non todo son entendimentos entre o BNG máis o PSOE.Este derradeiro partido acusa o Bloque de votar cas tres dereitas (PP-C’s-Vox) en contra dos Orzamentos Xerais do Estado.

O partido de Pedro Sanchez acusa na Galiza o BNG máis o PP de facer unha pinza contra o goberno español.

Caballero insiste en que estes orzamentos son os máis sociais dos que nunca houbo,e eu pregunto:os máis sociais para quen?.Porque na Galiza saimos perdendo máis de cen millóns de euros respecto os xa malisimos que fixo o ministro do PP señor Montoro.

Tamén presume o PSOE de subir as pensións un 0,9% cando o Bloque pediu ademais que as pensións minimas se igualaran ao salario minimo,isto é a 950 euros.

Ademais Ana Pontón,portavoz nacional do BNG mandoulle unha carta o ministro Ábalos pedindo precisamente a rebaixa das peaxes da AP-9 e facer investimentos nas liñas ferroviarias que atravesan a Galiza.Parece ser que o PSOE quere rendabilizar aquí na Galiza as políticas que fan a nivel do Estado;pero as peticións dos nacionalistas deixan en evidencia a un PSOE que atopou outros aliados a nivel do Estado e que esta a esquecer os intereses da Galiza.

O PP quere pescar en rio revolto e intenta visibilizarse coma defensor dos intereses galegos para competir con un PSOE e con Unidas Podemos cando estes teñen a responsabilidade do goberno central e o PP esta na oposición a nivel do Estado.

Xa dixen no meu artigo anterior que para Galiza sair gañando é preciso conquerir proximamente un grupo parlamentar nacionalista nas Cortes Españolas.Ademais o Bloque Nacionalista Galego esta a demostrar preocuparse non só dos intereses dos galegos máis humildes senon tamén dos máis humildes do conxunto do Estado o pedir unhas pensións minimas de 950 euros.

É esta unha lexislatura galega na que os nacionalistas volven ser o grupo maioritario da oposición pasando moi por diante o PSOE,e este vai tentar competir cun BNG que posiblemente este chamado a presidir un proximo goberno galego con presencia minoritaria do PSOE na Galiza.

Asi pois,penso que no transcurrir desta lexislatura imos ver como o BNG dirixe a oposición na Galiza e como o PSOE vai tentar non quedar invisibilizado.

Os discipulos de Pedro Sanchez na Galiza parecen non levar ven o ascenso do Bloque de seis a dezanove deputados nas derradeiras eleccións autonomicas de xullo.