DICÍA aquel coruñés xenial e inventor do columnismo, Wenceslao Fernández Flórez (Impresiones de un hombre de buena fe), que o mellor que lle pode pasar a un político en campaña electoral é que lle dean unha pedrada. Por iso estoutro día no debate que vimos pola tele entre os candidatos á presidencia da Xunta, un deles presumía dunha pedrada que lle deran a unha súa compañeira de partido.

O malo é que ningún talento sabe aínda cantos votos pode dar unha pedrada. A única intelixencia que podería saber quen vai gobernar Galicia despois destas eleccións é a intelixencia artificial (AI). Porque da outra intelixencia, da natural (da de toda a vida), cada vez hai menos.

E pódese supoñer que, nestes nosos tempos tecnolóxicos de tanto STEM e de tanto BIG DATA, os resultados das enquisas que se nos dan xa deben vir debidamente cociñados pola AI e polos algoritmos. Eles ben saben aplicar aos feitos e conceptos as leis indutivas e dedutivas da súa lóxica (tautolóxica).

E deste mesmo xeito, no debate dese día tamén a intelixencia artificial e os seus algoritmos terían computado as referencias dialécticas alí ciscadas, establecendo correlacións moito máis precisas que as vaguidades emitidas pola intelixencia natural dos tertulianos e tertulianas. Soamente a AI, armada de machine learning, sabe a onde pode conducir ou reconducir os votos o peche dunha industria electrointensiva, ou os mortos nunha residencia de vellos, ou os ingresos na UCI. Ou unha simple pedrada.

E neste punto é onde o noso Wenceslao argumenta sobre os beneficios da pedrada política aproveitando o exemplo do conde de Romanones que, sendo ministro, foi de visita oficial a Marrocos e alí un mouro guindoulle unha pedrada. ¡Joder, qué tropa!, dixo o señor conde (dicía moito este dicir). “¡Joder, qué impacto pétreo!”, engadiu. Pero de seguido recolleu a pedra do chan e tróuxoa de recordo.

E tamén de efecto electoral, porque ben sabía que lle ía dar o favor deses votantes movidos pola simpatía que sempre gaña unha vítima. Desde aquela os politólogos máis agudos sospeitan que unha pedrada ventureira pode ser decisiva na biografía dun político, e pode ser “piedra de toque” na formación dun goberno.

E se cadra tamén por iso nesa pasada noite do debate, cando un dos participantes requiriu dos demais o rexeitamento da pedrada, só unha candidata condenou a violencia petrefacta. Os demais, caladiños eles, caladiña ela (que diría Romanones). Pero, coidado, porque cando toleramos pedradas estamos cultivando longas noites de pedra.