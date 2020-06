CASE vinte anos despois da súa aparición, a Fundación Isla Couto reedita o libro Crónica viva do pensamento galego, a primeira historia do pensamento galego de autoría individual. É un libro que ten para min un significado especial. Apareceu semanalmente nas páxinas do Correo Galego.

Tan axiña como se rematou de publicar a serie, Xaime Isla pediume que recollera nun libro todas as colaboracións e levouno a Galaxia. El mesmo púxolle un Limiar e Carlos Baliñas un Epílogo no que matina sobre o sentido do pensamento galego.

Sospeito que a primeira edición debeu ser pequena porque se esgotou antes do ano. Presentámolo na Galería Sargadelos de Santiago, coa participación de Xaime Isla e Carlos Baliñas. Alí coñecín a Xerardo Fernández Albor, que amablemente asistiu ao acto e fíxome prometer que o chamaría para tomar un café.

Tamén houbo unha fermosa presentación na Feira do Libro de Lugo na que participou Xaime e Benxamín Casal. Con todo, a presentación que reuniu máis público foi a que organizou o amigo Xaime Corral, da Librería Nós, no vello Club Náutico de Sanxenxo.

Tivo que chegar á Facultade de Filosofía da USC o profesor Xosé Luís Pastoriza e facerse cargo da materia de Historia da Filosofía Española e Galega para promover a reedición da obra. O baleiro bibliográfico neste eido foi o principal motivo. Unha reedición que incorpora figuras como Exeria, Santa Trahamunda, padroeira da saudade soterrada en Poio, Emilia Pardo Bazán, o krausista sanxenxino Octavio Lois Amado, o filósofo da educación compostelán José María Moar Fandiño, ao que a Segunda República matou de fame cun retiro forzoso que o deixou sen emprego e soldo, ou as filósofas de primeira fornada, caso de Mª Luz Pintos, que saíron da Facultade de Filosofía no curso 1978-79. Velaí está o libro, de novo a disposición dos lectores.