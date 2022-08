Pensar el presente es agotador

LAS CRISIS provocan un infinito cansancio. Y por eso, a diez días para que termine agosto, la sensación de agotamiento se multiplica. Lo peor que puede pasar en vacaciones es esa omnipresencia de la realidad, que es lo último que uno quiere ver en esta época del año. Pero no hay solución: todo se hace presente, todo se hace corpóreo, no nos dejan en paz. Todo es intenso, todo es urgente, todo es confuso, todo es incómodo. Uno se pregunta si para este viaje hacían falta estas alforjas. ¿Nos compensa la vida que nos dan?

Ya, ya sé que no puede hacerse mucho por evitarlo. En España hay muchísimas personas que no pueden irse de vacaciones, o que, si lo hacen, dejarán temblando su presupuesto. Merecen, como todos (y más en estas circunstancias) separarse de los males del mundo. Merecen el silencio. Merecen la paz. Merecen el amor. Pero la crisis consume mucha energía de los ciudadanos. El cerebro demanda mucha energía, y estamos pensando todo el rato para lograr entender esta deriva, este despropósito contemporáneo. Esta pésima alineación de los acontecimientos.

No sólo es la inflación, ni la sensación de fragilidad, ni la pobreza, ni la soledad, ni el envejecimiento, ni la despoblación, ni la guerra, ni la sequía, ni los incendios, ni las inundaciones, ni el gas, ni la cesta de compra, ni el neoautoritarismo, ni el populismo, ni la demagogia, ni cierto tuiterismo como forma tecnológica del cuñadismo, ni la fraseología descremada, ni la solemnidad bobalicona, ni la altanería estúpida, ni el excesivo tremolar de las banderas, ni las discusiones pueriles... o cerriles.

No, no es sólo eso. Lo peor no es sólo lo que nos ataca, lo que nos disgrega, lo que nos hunde, sino pensar una y otra vez en ello. El peso infinito de pensar en eso cada día. De digerirlo. De metabolizarlo. No sólo se sufre, sino que se convierte en alimento dañino para nuestro cerebro. Estamos muy cansados porque tenemos encima de nosotros no sólo un presente gravemente alterado que nos afecta, no de una manera teórica, ni siquiera sólo de una manera mediática. No sólo nos agota sufrir la gran crisis que envuelve al mundo, sino pensar continuamente en ella. Atravesamos agosto y, lejos de hallar consuelo, seguimos levantando cada mañana la piedra de Sísifo.

¿Por qué los ciudadanos no pueden encontrar un solo instante verdadero que les separe del gran agobio del presente? ¿Por qué hemos de ponernos en marcha cada mañana envueltos en la desazón, en la tristeza, en la incertidumbre, en la tensión, en el miedo? Por supuesto que el objetivo de la política ha de ser la felicidad de la gente. ¿Qué sentido tiene aceptar una existencia cada vez más sometida a exigencias infinitas, envuelta en problemas infinitos, de los que el ciudadano no suele ser culpable, pero sí víctima? ¿Qué sentido tiene aceptar que hemos de arrastrar, por la ladera empinada de la realidad, la piedra de Sísifo, tarea dolorosa y por supuesto perfectamente absurda?

Por eso, mientras agosto llega a su fin, el cansancio no mengua. Flota sobre una sociedad abrumada, que quizás algunos no son capaces de detectar. Soportar este ruido del presente produce un gran sufrimiento, pero el estruendo sigue y no deja de aumentar. Pensar el presente es agotador.