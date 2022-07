Este ano, Xacobeo, prorrogado con moi bo criterio polo Papa Francisco, vénme á cabeza a lembranza do “Camiño de Santiago” que tiven a sorte de poder facer en agosto de 1993. A miña mellor viaxe, feita a pé dende Roncesvalles, coa mochila ao lombo, a que me encheu espiritualmente e me fixo valorar as cousas esenciais da vida, o ben máis preciado era a auga, e alí te das conta das penurias que atravesa boa parte da humanidade nos países que escasea. No camiño valoras a solidariedade, e o silencio. Aquel camiño Universal, con xente tan diversa e de todas as partes do mundo, que comecei entristecida pola morte, o 17 de xuño, da miña querida irmá Beatriz e dediqueino a ela, pero que me deu forzas cada día que iba avanzando.

Pero na vida percorremos o camiño todos os días, para unhas persoas é moito máis difícil que para outras, as desigualdades entre uns países e outros son abismais, e dentro do mesmo país entre unhas e outras. Por iso é tan importante a solidaridade, a xustiza social e fiscal, quen máis ten ten que aportar máis, ademais de estar no ADN do meu partido, é un principio de humanismo e tamén de cristianismo. Estamos a vivir momentos de crise continua (pandemia, guerra de Putin contra Ucraína, catástrofes naturais provocadas polo cambio climático), e o noso Goberno non deixou de lexislar en beneficio de todos os cidadáns e protexer aos sectores máis vulnerables. E todo iso a pesar da falta de sentido de Estado do principal partido da oposición, que con todo o que están a pasar os cidadáns españois, en lugar de apoiar medidas que son boas para a cidadanía, vota en contra, porque só pensa nos seus réditos electorais.

Actualmente, vivimos un tempo convulso, os enganos, as descualificacións, impregnan máis na cidadanía, o ruído non nos deixa gozar dos silencios tan necesarios para unha boa reflexión. A iso contribúe o mal uso das redes sociais e o dano que conleva, as mentiras e falsidades que transmiten e que impregnan a unha determinada poboación, xeralmente a máis vulnerable e a máis desinformada. Ademais, os insultos e descualificacións cara as persoas das redes, tanto a nivel persoal como profesional, provocan problemas de saúde mental nos máis vulnerables, e mesmo en ocasións lévanos ao suicidio.

E todos estes comportamentos son producidos pola falta de valores nas persoas, é fundamental educar en valores de tolerancia, ensinando o respecto aos diferentes, inculcando os principios de liberdade, igualdade, fraternidade, xustiza social, co fin de acadar unha sociedade máis xusta e tolerante. A diversidade enriquece, e o respecto nos une, somos mellores cando nos mesturamos, e saber escoitar é moi importante, así como o diálogo é fundamental.

Temo e preocúpame o retroceso que se está a vivir en moitas sociedades, a involución promovida por certos Partidos Políticos, negacionistas do cambio climático e os retrocesos nos dereitos, que fomentan o odio a quen é diferente, o odio prexudica a quen o exerce.

José Múgica, expresidente de Uruguai, no seu discurso de despedida no Senado, aos seus 85 anos de idade, afirmou: “O odio é cego coma o amor, pero o amor é creador e o odio destrúenos. Hai décadas que non cultivo o odio na miña horta porque aprendín unha dura lección que me impuxo a vida: ese odio acaba por engañarnos, fainos perder a obxectividade ante as cousas. Unha cousa é a paixón e outra é o cultivo do odio”.

Os dereitos adquiridos son un logro de calquera sociedade democrática e non podemos perdelos. Hai que educar en valores, é moi necesaria a ética, para ter unha sociedade máis xusta e tolerante, e disto temos que dar exemplo os políticos.

Este 25 de Xullo pídolle ao Apóstolo, Paz, liberdade, solidariedade, igualdade e tolerancia.

Feliz día de Santiago, feliz día de Galicia!