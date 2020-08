ENTRE las lecturas de este verano, Quijote aparte, están aquellas que elogian el arte de perderse, de huir de la realidad, que en estos días se parece tanto a un animal que te muerde los talones. No es negar lo evidente, sino simplemente un deseo de salvarse. Bien mirado, el Quijote es también una escapada, no hay libro donde brille tanto la libertad. El Quijote es el deseo del triunfo de la imaginación sobre lo previsible y sobre lo inevitable. No estoy muy seguro de que Don Quijote pierda al final. Ha recibido muchas tundas, es cierto, pero ha luchado como nadie por cumplir sus sueños. Y esa es una gran lección. Perderse es la única forma de encontrarse.

En este extremo del mundo he logrado acercarme al faro muchas más veces que en los últimos veranos. Desde aquí contemplo bien Soesto, que amo, y veo llegar, galopando sobre el morro de los cabos, el viento de Traba que dice Manuel Rivas. Lugares para perderse, pero, sobre todo, lugares para encontrarse. El deseo de caminar nos acerca a nuestros antepasados, pero, sobre todo, nos acerca a la piel de la tierra y a su respiración. Decía Thoreau que nada puede conocerse de la naturaleza sin caminar, sin observar con detalle lo que tenemos cerca, y Rebecca Solnit, la escritora norteamericana que leo compulsivamente este verano, cree que andar es en verdad un gesto revolucionario.

Seguramente lo es mucho más en este tiempo. Acostumbrados al vértigo del contexto urbano, a los horarios estrictos, a las imposiciones de nuestras organizadísimas vidas, el afán de deambular sin un objetivo fijo es una de las pocas formas de huida que nos quedan. El espíritu urbano del ‘flanneur’, bien conocido, que espera que suceda lo imprevisible o lo emocionante, que no lleva un plan escrito ni previamente trazado, se traslada ahora al campo, al bosque, a las montañas. Hoy la tecnología nos permite movernos con gran exactitud, el GPS nos indica el camino perfecto, los mapas electrónicos saben dónde está todo con un margen de error que no va más allá de unos centímetros. Sí, todo está rigurosamente vigilado y mucho más lo estará en un futuro próximo. Sin embargo, andar vuelve a estar de moda. Es la rebelión perfecta, que, como decía Kavafis, nos recuerda que lo que importa es el viaje.

En todo esto pienso mientras leo a Rebecca Solnit. Me ha ocurrido con otros, descubriendo la lentitud con Nadolny, con Dillard, con Leopold, con Erling Kagge, que llegó al corazón del Polo Norte y del Polo Sur, pero Solnit, la ensayista norteamericana, ofrece un aspecto más a la riqueza del viajero y del paseante: el poder de deambular, de dejarse sorprender, de no buscar nada, sino de encontrar algo. “Perderse tiene que ver con la aparición de lo desconocido”, dice Rebecca Solnit. Lo leo en esta magnífica colección de textos que lleva por título ‘Una guía sobre el arte de perderse’, publicada, como su famoso ‘Wanderlust’, por Capitán Swing. No es sólo un elogio de esa capacidad de reinventarse, de esa liberación, de esa limpieza que da lo nuevo, sino también un recuerdo de cómo se construyeron muchas vidas, en las culturas norteamericanas indígenas, cómo algunos renunciaron a su identidad domesticada por embeberse en nuevas experiencias y en los paisajes que dejan ver el azul perfecto en la distancia.