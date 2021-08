Perdiendo el rostro

NO hace falta viajar a los amplios espacios futuristas del aeropuerto de Huston. Si hoy en día sufrimos una dolencia un poco larga y complicada que nos obligue a pasar unos días ingresados en un hospital, incluso dentro de una cultura tan humanista como la gallega, una de las cosas que más llamarán la atención –y más molestias pueden crear– es que en esos laberínticos pasillos no habrá literalmente nadie, ninguna persona que se haga cargo por completo de nuestro cuerpo sensible, de su sufrimiento, su incertidumbre y su enfermedad. Ningún médico en particular nos seguirá a lo largo del proceso, sino que estaremos en manos de la supuesta objetividad de algoritmos inteligentes, pruebas y más pruebas, imágenes y protocolos, mientras somos atendidos por una amplio equipo de desconocidos cambiantes que, amparados en su uniforme y su mascarilla, carecen de nombre propio. Lo cual significa, a poco enrevesado que sea nuestro sufrimiento, que estamos entregados a una nube impersonal que cambia continuamente de rostro, a unos datos informáticos cuyo supuesto carácter objetivo solo entiende un experto que no habla ninguna lengua conocida. La desaparición de la figura del médico –aquel que te escucha, te acaba conociendo y te explica es solo una aspecto de una desaparición más amplia, que debe dejar para virtuales efectos especiales la antigua y común condición humana.

No se trata solo de deshumanización, sino también de una voluntad furiosa de desrealización. Después de Ortega, necesitamos a Lacan y a Baudrillard para desentrañar esa gigantesca operación de desarraigo. La masificación tecnológica de la medicina produce un enorme desamparo de los pacientes. Igual que la agricultura intensiva produce también el abandono digitalizado de los campos, una soledad asimismo intensiva. Una primavera silenciosa sigue necesariamente al hiperactivo invierno post-industrial. Pero eso es exactamente lo que se quiere, que en nuestros escenarios de diseño securitario no haya nada, nadie. De ahí que la palabra nube se repita. Traspasada por una adolescente ilusión de control numérico, nuestra cultura actual odia al hombre por lo que éste tiene de relación con lo real, de apertura a la irregularidad de un exterior que no es susceptible de apropiación.

¿Mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo? Vivir, trabajar, amar es sentir un universo en tu cuerpo, allí donde el único parámetro es la sensación de exterioridad, el cansancio, el sudor, el ritmo del jadeo. Sin embargo, un ciudadano al que se le ha prohibido implícitamente cualquier certeza sensible sobre su corporalidad, está a la vez exiliado del alma de su carne. Esta es la paradoja. Para que el bienestar funcione, este ideal bastardo en el que hemos deformado el ansia de duración de las anteriores religiones, es preciso cerrar todas las salidas naturales, convirtiendo la vida individual en un infierno de terrores. Los campos de concentración ya no son necesarios cuando cada ciudadano es vigilante de una frontera íntima que debe excluir cualquier otredad, manteniendo a raya el afuera que tensa nuestro cuerpo.

La masificación moderna y posmoderna, la confianza creciente en el automatismo, la aversión a la existencia mortal que Nietzsche diagnosticó en el siglo XIX como platonismo ha derivado en los últimos tiempos en un silenciosa y eficaz exclusión del hombre. No me refiero a las matanzas más o menos encubiertas que nuestras tropas pueden realizar en las afueras del Imperio, sino a un odio tecnológico a la vida personal, a una auténtica persecución en nuestra cultura de todo lo que sea existencia singular o libertad individual. Se disfraza esta aversión con una pretendida objetividad informativa que debe excluir cualquier subjetividad, pero en realidad todos los estamentos de lo que llamamos bienestar, seguridad o progreso, están teñidos por la voluntad de ponerle una democrática solución final a la presencia personal, a la influencia de los sentimientos humanos en la tecnificada existencia cotidiana. Se podría decir que el suplemento de emociones fuertes que buscamos en el tiempo libre es solo la válvula de escape espectacular de una profunda discriminación de las emociones en nuestra vida civil diaria.