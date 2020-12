Pesca, solo un mal menor

SI no sonara a repetido ejemplo de lo inútil de querer matar moscas económicas con cañonazos populistas, cabría ponerse en lo peor y preguntarse con qué suerte de armas diplomáticas el Gobierno gallego espera desafiar a la Pérfida Albión o a la insidiosa Bruselas por la marginación del sector pesquero gallego en el Acuerdo de Navidad, que zanja definitivamente el Brexit británico.

El contundente lenguaje empleado –“acuerdo alarmante”, “ser beligerantes”, “derechos de pesca perdidos”– remite a otros intentos discursivos de no menor empaque –Alcoa, AP-9, AVE– y que, a la postre, acabaron en un melancólico derecho al pataleo. Pese a prometérselas ser tan resolutivas.

Eran los nacionalismos llevados a la máxima expresión de la ley del embudo quienes nos tenían acostumbrados a que fijásemos la vista en el árbol de nuestras precariedades –la pesca en el Acuerdo de Integración a la UE– en vez de hacerlo en el bosque de nuestras sublimaciones y hasta despilfarros –Feder, Leader y demás regalías–. Que la Xunta se apunte a prácticas de tan rayano simplismo puede ser conveniencia electoral, pero difícilmente se convierte en el mejor modo de gobernanza.

Si una “delegación oficial” tiene que esperar a conocer la letra pequeña de los dos mil folios del acuerdo, algo no funcionó bien en esa publicitada representatividad ahora tan desdibujada. Peor resulta aproximarse a las negociaciones con la preconcebida e infantiloide idea de que no hay nada que ceder –informes técnicos encargados por la Xunta defendían que el mejor acuerdo era el statu quo– aunque reconocían que el objetivo a batir era romper la idea asentada entre los británicos de que “los comunitarios pescan en “nuestro” mar siete veces más en peso y cuatro más en valor del que “nosotros” en “su” mar. Y los comunitarios capturan en nuestras aguas el 58% del total de pesca desembarcada del Reino Unido”.

De lo que no avisaba el sesudo informe encargado por la Xunta y confeccionado en la Universidade de Santiago era de las más perniciosas consecuencias que un no acuerdo sobre el Brexit podría suponer para ambas partes y que, por la vía de la ejemplaridad y con la mutación del Coronavirus como oportuna disculpa, Macron se apresuró a poner de relieve con el cierre de fronteras con las Islas y la consiguiente amenaza de desabastecimiento. Por eso el presidente francés, el país más perjudicado en la cesión efectuada en pesca, se felicitó del acuerdo alcanzado.

No es, desde la relatividad del sector pesquero, el mejor de los acuerdos el cerrado en Navidad en Bruselas. Pero desde la más amplia perspectiva de la economía comunitaria y por tanto gallega –automoción, textil, bienes de equipo, semimanufacturas...– la no fijación de aranceles supone un considerable respiro en el que la cesión en pesca –el 25 % de las cuotas frente al 60% que demandaba el Reino Unido y cinco años de carencia frente a los cero que proponían– es un mal menor que no puede ser elevado a la categoría de lo esencial.

Sobre todo y más importante, si se reflexiona desde la más trascendental relevancia de la construcción de una Europa realmente comunitaria en la que el Brexit no ha sido más que la materialización de un creciente antieuropeísmo favorecido por la crisis del pasado 2008 y al que contribuyó la no debidamente resuelta falta de alternativa –el alternativlos alemán– en una Comisión “evangélicamente despolitizada” (Middelaar).