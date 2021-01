Pidan opiniones. Y si son buenas síganla

EXISTE un Observatorio Galego da Vivenda que promueve lo que su nombre indica. Lo integran docena y media de entidades del sector; varias de ellas fueron convocadas hace una semana para firmar un Pacto Social por la Vivienda. Este Acuerdo pretende facilitar habitación a setenta mil familias gallegas y merece por lo mismo ser muy bienvenido: más casa propia y menos casa okupada. Una buena noticia.

Me sorprende la cantidad de entidades que intervinieron en la firma: la Federación de Municipios, los colexios de Arquitectos y de Aparelladores, el de Administradores de Fincas y el de Axentes da Propiedade Inmobiliaria; el Consello de Consumidores (e Usuarios), la Federación de Construcción, la de la de Promotores de Licitación e Solo, la Unión de Cooperativas de Vivendas. Van once y convocando y sobrevolando todo, la Xunta de Galicia.

Que el poder político oiga a esas organizaciones bien huele a una sociedad que articula lo público con lo privado y está bien gobernada. ¿Servirá para algo ese pacto? Once entidades civiles consultadas y dos oficiales legisladoras: quiero pensar que lo hacen para conocer intereses legítimos y legislar con mayor justeza. Ojalá; tengo experiencia de una convocatoria semejante, que propició una foto y un titular de prensa insinuando buena gobernanza y todo acabó ahí...

El Plan aspira a que se inviertan mil millones de euros en viviendas nuevas. Okey. Y se anuncian ayudas para familias cuyos ingresos sean cuatro veces menores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Lo releo y no entiendo bien esa precisión –quizá porque no necesito de esa ayuda–. Espero que los beneficiarios sepan incluirse en ese colectivo, y que el papeleo no les lleve al huerto.

Parece bien que los políti-

cos impliquen a los que están

a pie de calle, no sólo para freírlos a impuestos. Que conozcan bien sus intereses legítimos.

Y los respeten.