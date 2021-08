Pilar Llop pisa callos

CUALQUIER DECLARACIÓN puede ser utilizada en su contra, se escucha a los policías cuando leen los derechos a un detenido. Y en esas está la política española: una manifestación en el sentido que sea de un miembro del Gobierno será utilizada en su contra por la oposición, aunque sea tan evidente como la luz del día. Si la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirma que considera “bastante improbable” que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo tumbe los indultos a los condenados por el ‘procés’, tras los recursos presentados por Ciudadanos, el PP y Vox, estos partidos responden que trata de condicionar la decisión de los jueces.

Con esas palabras, la ministra no hace sino reiterar lo que dijo su predecesor en el cargo, cuando el Gobierno justificó los indultos en virtud de su utilidad social, y añadió que habían tenido buen cuidado de aquilatar bien los argumentos para que el Supremo no los anulara. En efecto, cuando se presenta un escrito que se sabe que ha de ser enjuiciado por los jueces los expertos de la acusación o la defensa los hacen de tal manera que dejen el menor resquicio posible para sufrir un revolcón. La cuestión es por qué supone una injerencia del Gobierno en el trabajo de los jueces estimar que la decisión de los tribunales les va a favorecer y no supone la misma injerencia los juicios de valor que se contienen en los recursos en los que se insta a los jueces a su anulación. ¿Acaso no merece el mismo tratamiento mostrarse convencido de que el Supremo estimará los recursos y los presos del ‘procés’ volverán a la cárcel, como ha dicho el dirigente de Ciudadanos, Edmundo Bal?

A la ministra le corresponde a partir del mes de septiembre reiniciar los contactos con el PP para tratar de renovar el Consejo General del Poder Judicial. La pelota está en el tejado del PP que quiere que sean los jueces quienes mayoritariamente elijan a sus miembros.

Llop también considera que “sería un retroceso absoluto” que el TC tocará la ley del aborto de Zapatero. ¿Es también una injerencia en el trabajo del TC? Al mencionado Galardón le costó la dimisión intentar cambiarla. ¿Tiene sentido una decena de años después reabrir un debate que reaparece cuando hay ruido de togas?