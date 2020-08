Piñeiro, 30 anos despois

O pasado xoves, 27 de agosto, cumpríronse trinta anos do falecemento de Ramón Piñeiro López. É una data que teño moi presente cada ano polo afecto que me uniu a Piñeiro, mais tamén por una razón persoal que teño comentado noutras ocasións: o meu fillo maior naceu cando eu regresaba de despedir en San Domingos de Bonaval ao amigo finado.

Ramón pertence a unha xeración sen a que non poderiamos comprender a transición galega e a Galicia autonómica. Homes da súa xeración como Xaime Isla Couto, Francisco Fernández del Riego, Domingo García-Sabell ou Xerardo Fernández Albor, entre outros, soñaron unha Galicia democrática na que puidésemos contar co estatuto de autonomía que o estoupido da Guerra Civil impediu tramitar nas cortes españolas no 36.

Piñeiro sabía moi ben que, unha vez recuperada a democracia, non poderíamos volver á situación anterior á guerra. Por iso traballou de xeito tan calado como teimudo para que o galeguismo, cultural e político, volvese prender non só na xente nova senón en todos os partidos políticos que entrasen no xogo democrático. Sei que moitas persoas discuten e critican a súa negativa a resucitar o Partido Galeguista, mais coido que a historia deulle a razón.

Tanto para Piñeiro como para Isla e outros galeguistas foi un triunfo persoal non só ver a Xerardo Fernández Albor na presidencia da Xunta de Galicia (ao cabo sempre simpatizou co galeguismo), senón que o líder da dereita española e fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, aceptase eses mesmos ideais galeguistas que encarnaba a Galicia autonómica.

Trinta anos dan unha certa perspectiva histórica e coido que a figura de Ramón Piñeiro, o mesmo que a dos demais membros da Xeración Galaxia, é amplamente recoñecida. Aínda que non sexa posible, nin sequera necesaria, unha valoración unánime das súas contribucións.