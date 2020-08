Pintadas vandálicas

SI se recorre los barrios de Santiago resalta que no hay puerta, cierre metálico, pared de cualquier barrio que no esté embadurnada por los esprays de los llamados grafiteros. Se puede ir por el Campus Sur, por el Ensanche, por Vite, Fontiñas, Conxo, San Lázaro... que da igual, en todos los barrios y en la mayoría de las calles se puede encontrar una pintada horrenda. Las pintadas se caracterizan por ser repelentes a la vista y tener en algún caso una firma con la palabra bosta definen lo que son: cagadas, aunque en este caso no de vaca o de caballos, como el significado de la palabra bosta indica, sino de humanos, aunque a veces parece realizada por animales. En ellos se plasma una incapacidad artística innata, así como un espíritu borreguil que se expresa pintando todo igual. Son iguales en todos los barrios y en todas las ciudades. Los autores de estas pintadas, no solo fastidian a los propietarios de las puertas o de los cierres metálicos de locales sino que nos imponen a todos una dictadura de hecho. Nos obligan que al pasear por cualquier parte tengamos que ver como cosa natural algo que está más cerca de lo horrendo que de lo simplemente feo. El limpiar estas ‘ilustraciones’ por parte del Ayuntamiento implica gastos que pagamos todos.

Estas actuaciones constituyen no solo un atentado al buen gusto sino contra el patrimonio artístico y la belleza de una ciudad. No sé si jurídicamente se pueden considerar delito contra el patrimonio, pero desde luego es algo contra lo que se debe luchar y reprimir. Al fin, se nos quita el derecho de todos a contemplar una ciudad bonita y limpia, sin tener que estar mirando obligatoriamente lo que haya tenido necesidad de dejar alguien en nuestras paredes, puertas o cierres.

Hace unas semanas tomó posesión el nuevo comisario de Santiago de Compostela en un acto en el que estuvo presente la subdelegada del Gobierno. En sus discursos no mencionaron la lucha contra esta lacra y por lo que parece no está en su agenda, al menos como prioridad. En general no es prioridad de las distintas Fuerzas de Seguridad en cualquier parte de España. Comprendemos que hay otros aspectos muy importantes como son la lucha contra el terrorismo islamista o la lucha contra el narcotráfico y los delitos económicos. Sin embargo, a nivel de la ciudad de Santiago, ninguna de las prioridades mencionadas son de especial incidencia, de tal manera que en la agenda del señor comisario, así como de la delegación del Gobierno, se podría incluir de una manera efectiva la lucha contra esta lacra. No se explica que no haya una estrategia policial para que estas pintadas no proliferen y se puedan hacer sin ningún temor. Un simple estudio dentro de las redes sociales podría facilitar la localización de algunos de sus autores. Al haber cierta permisividad, hace que los autores campen a sus anchas.

El año que viene es año santo y la ciudad se prepara a acoger a muchos peregrinos. Para ello se acondicionan las entradas de los diversos caminos, realizando diversas obras, alguna de cierta envergadura. No estaría demás que se empezase una campaña de limpieza de cierres, puertas y paredes conjuntamente con una vigilancia para que no se vuelvan a embadurnar y unas multas que no solo incluyan los gastos de limpieza sino también la corrección que supone la conducta de menosprecio a todos los ciudadanos de Santiago, de tal manera que los autores se lo piensen antes de reincidir en sus ‘ilustraciones’.