CADA 8 de marzo celébrase en todo o mundo o Día Internacional da Muller para dar visibilidade a loita pola igualdade da muller en todos os ámbitos sociais. Este ano, marcado pola pandemia, non se poderá celebrar como en anos anteriores. Por iso, propóñolles dúas actividades alternativas para unirse ao espírito desta celebración que reivindica un futuro máis xusto para as mulleres e as nenas.

Quen o desexe, ten á súa disposición, na páxina web da Cidade da Cultura, a visita virtual á exposición organizada pola Biblioteca de Galicia titulada Pobre Asunción! A violencia de xénero na prensa. O título da exposición está entresacado da tráxica historia de Asunción González, unha mociña galega de 16 anos, que caeu fulminada en 1891 polo disparo dun pretendente na Praza Maior de Ourense, e do que se fixo eco a prensa da época. Xa desde mediados do século XIX, a prensa galega recollía, consonte aos medios técnicos dispoñibles, novas sobre violencia de xénero. Pero a exposición documenta casos, a través de textos legais e documentos, desde o século XIII.

Outro acto que se celebra hoxe no marco do 8-M é a conferencia titulada Investigar (e vivir) con perspectiva de xénero, que pronunciará ás 9.45 h (AM) na Facultade de Filosofía a catedrática emérita da USC e escritora Aurora Marco. Poden seguila a través de Zoom na ID: 875 6598 1713, coa chave 880463. Seguro que paga a pena, porque Aurora Marco é autora de libros como As precursoras (1993); Mulleres e educación en Galiza: vidas de mestras (2002); Dicionario de mulleres galegas (2007); ou o titulado Elas (2015), un libro no que presenta a biografía de 400 mulleres galegas, desde o século IV ata o ano 1975.

A pandemia, xa ven, acabou con moitas cousas, pero non puido acabar con todo.