Poder político y dignidad académica

El estudio de las obras de los filósofos es inseparable del de su propia vida. M. Heidegger lo negó de modo muy insistente, cuando dijo que la vida de Aristóteles nada tenía que ver con su filosofía y que se podría resumir diciendo que Aristóteles “nació, pensó y murió”. Si añadiésemos que murió exilado en la corte de un tirano en Asia Menor, la afirmación comienza a resultar un poco menos comprensible. Y es que nadie puede vivir más allá de la historia y por encima del espacio y el tiempo. La grandeza intelectual de un filósofo no puede consistir en eso, sino en la fidelidad a sí mismo, a sus principios, y en conseguir llevar una vida digna, como persona y como pensador. En este sentido podemos tomar como ejemplos a dos grandes filósofos alemanes, que condicionaron el desarrollo de la filosofía de los siglos XIX y XX, Kant y Heidegger, y cuyas vidas pueden ser consideradas como antitéticas.

La relación entre la vida y doctrina de I. Kant fue muy estrecha, pues se hizo famoso como defensor de la Ilustración, y los ideales de emancipación que se encarnaron en la Revolución Francesa. Es muy curioso que el entierro de I. Kant, que tuvo lugar en un gélido mes de febrero, en el que apenas se pudo excavar la tierra helada de su tumba, se convirtiese en la cosmopolita Königsberg en un acto multitudinario.

Los manuales de filosofía suelen dar una imagen muy equivocada de la vida de Kant, haciendo de él un ser casi etéreo o un monje laico. Su vida real, como se puede ver en su correspondencia, fue mucho más activa y mundana, y sobre todo debemos tener en cuenta que su faceta de lo que se llamaba “filosofo popular” era la de un defensor de la libertad y dignidad humanas. Kant era de origen humilde, pues era hijo de un talabartero, y fue educado gracias a la ayuda de un grupo religioso de orientación pietista. Consiguió ascender socialmente gracias a su esfuerzo, y desempeñó la cátedra de lógica y metafísica de la universidad de Königsberg, una universidad de la que llegó a ser rector. En esa universidad impartió sus clases de filosofía siguiendo los manuales obligatorios, pero desarrolló su obra filosófica paralelamente de un modo totalmente libre.

La publicación de su libro La religión dentro de los límites de la mera razón lo llevó a enfrentarse con la censura de la Facultad de Teología y con la del propio rey de Prusia, que le prohibió volver a pronunciarse sobre estas materias. Kant así se lo prometió al rey, pero cuando ese mismo rey murió y fue sucedido por su hijo, volvió hacerlo de nuevo, ya que consideraba que la promesa se la había hecho al rey en persona y no a la monarquía prusiana, de la que se consideraba un leal súbdito. Kant creía que, aun bajo una monarquía, se podría ser libre si existía una constitución republicana, o lo que es lo mismo, un sistema legal que reconociese los derechos de los ciudadanos, independientemente de la forma del estado, monárquica o republicana.

Kant creó así la idea de libertad alemana, basada en una participación política limitada de los ciudadanos, y en la total libertad intelectual y de publicación. Creó la idea de que los intelectuales deberían desempeñar un papel esencial en una sociedad “republicana”, y su propia vida y su integridad personal hicieron de él un ejemplo para sus contemporáneos, pues siendo un modesto profesor de universidad dinamitó los fundamentos de la filosofía europea y sentó las bases de su desarrollo posterior.

Quizás la vida de Martin Heidegger pueda ser considerada la antítesis de la de I. Kant, aunque filosóficamente Heidegger se considerase su más fiel intérprete. Heidegger nació en una pequeña ciudad de provincias, a la que profesó fidelidad durante toda su vida, siguiendo la tradición germánica de la Heimat, la patria o la tierra, identificada con el paisaje nacional y el mundo campesino, el único en que se podía vivir de un modo auténtico según la ideología conservadora alemana, que exaltaba la figura del campesino y la aldea, como hizo A. Hitler.

Los Heidegger eran católicos y Martin quiso ser sacerdote. Estudió en el seminario y estaba destinado a ser el gran filósofo escolástico alemán en la cátedra creada por el Concordato entre Alemania y la Santa Sede. Se doctoró con una tesis sobre Duns Scoto. Pero su rumbo cambió al conocer a Edmund Husserl, el gran filósofo judío creador de la fenomenología, quien le publicó su obra clave Sein und Zeit. No deja de ser curioso que este gran filósofo de la nostalgia y la autenticidad haya sido un traidor en su vida privada y personal. Renunció al catolicismo para acabar predicando al final de si vida que “solo un Dios puede salvarnos” y acudió a la Iglesia católica para conseguir que le fuese devuelta su cátedra, de la que fue privado injustamente como símbolo, como también Karl Schmidt. Heidegger renegó de su maestro Husserl, un judío a cuyo entierro, ya en la Alemania nazi, no asistió. Renegó de su antigua alumna y amante, Hannah Arendt, con la que se citaba en su pequeña buhardilla de estudiante, hasta que rompió su relación con ella aceptando la presión de su mujer Elfriede, una economista con uno de los primeros carnets del partido nazi.

Está muy claro que en Heidegger hay un fuerte componente elitista, cuando establece, por ejemplo, la distinción entre existencia auténtica e inauténtica, cuando sostiene que el pensamiento solo es posible en griego y en alemán, estableciendo una vinculación directa entre Grecia y Alemania y entre los presocráticos y él mismo; y cuando pretende distinguir el sentido oculto tras la realidad diferenciando entre el ser y el ente, lo que le dará una vía de escape para justificarse a sí mismo. Es, por ejemplo, muy curioso que cuando H. Arendt le pidió que condenase el holocausto, como hizo su amigo y colega Karl Jaspers, autor de un libro sobre la culpabilidad colectiva alemana, nunca lo hiciese. Llegar a decir que la verdadera esencia de Auschwitz era la mecanización de la agricultura y la ruptura con el vínculo originario con la tierra, como él hizo, no deja de ser una sangrienta burla.

Los libros de Heidegger no podían ser usados como libros de enseñanza en las escuelas nazis, porque eran muy difíciles de comprender, pero también lo es que si su pensamiento fuese radicalmente contrario al nazismo no se entenderían sus opciones vitales. Martin Heidegger fue miembro de las SA, un cuerpo paramilitar conocido por su radicalismo y brutalidad. Fue nombrado rector por Hitler, al que no dejó de alabar, y restableció, por ejemplo, el duelo entre los estudiantes y quiso participar en su formación paramilitar. Fue enviado como conferenciante por el régimen hasta el final de la guerra, y nunca llegó a hacer ninguna condena formal de él. No fue un racista biológico, pero sí cultural, y sobre todo fue un gran mistificador, y en el fondo un gran cobarde y un filósofo víctima de su vanidad. Su único interlocutor fue su hermano Fritz, director de la oficina bancaria de su pueblo. Él guardó sus manuscritos porque Heidegger sabía que podría vender a precio de oro, por ejemplo, el manuscrito de su puño y letra de su obra maestra.

Llegó a impartir sus clases con su uniforme de la SA, hasta que estas fueron ilegalizadas; participó en los procesos de depuración política del profesorado y la universidad y siguió desarrollando, a la par que su trabajo filosófico, sus grandes mistificaciones, como su retorno a la provincia y la exaltación de su cabaña.

Consideró a Abraham a Sancta Clara, un fraile austríaco furibundamente antisemita y propagador de todas las leyendas antijudías medievales, como las que dicen que en la Semana Santa a los niños judíos les brotan gusanos del cuerpo como castigo por haber asesinado a Dios, como el más grande de los maestros de la lengua alemana. El misticismo metafísico de Heidegger es muy diferente al del gran teórico del misticismo nazi, que fue Rosenberg. Y aunque algún miembro de la jerarquía nazi despreciase a Heidegger por su “alemán rabínico”, debido a su oscuridad, ello no quiere decir nada, pues también Adolf Hitler consideró al libro de Alfred Rosenberg totalmente ininteligible.

Se puede ser un gran filósofo y una persona incoherente, o incluso moralmente censurable. La filosofía, al contrario que la física o la ingeniería, une a la persona y al pensador. Premios Nobel de física, como W. Heisenberg, fueron claramente nazis, pero su ciencia no, porque las ciencias físico-matemáticas y las técnicas no son expresión de los sentimientos, pasiones e ideas de los científicos. En su caso eso queda relegado a sus vidas. Se puede hacer una bomba atómica para Hitler, Stalin o Truman. La bomba será la misma, son las consecuencias militares y morales de su uso las que serán diferentes. Pero en la filosofía y las humanidades la situación es muy diferente, porque, al contrario de lo que ocurre con la técnica, no son neutrales. En ellas pensamiento, vida y acción van estrechamente unidas. No tienen valor económico, pero justo por eso son fundamentales, porque solo, como dijo Kant, lo que no tiene valor puede tener dignidad.