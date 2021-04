Pola USC e por Galicia, outros orzamentos son posibles

O pasado 18 de marzo o Claustro da Universidade de Santiago de Compostela (USC) celebraba a súa última reunión plenaria, na que se aprobou cun amplo apoio dos asistentes –aínda que lonxe da maioría dos seus membros– as liñas xerais do orzamento da institución para o 2021. Logo da exposición por parte do reitor e do xerente dos aspectos que consideran máis salientables da proposta, un grupo de claustrais integrantes do colectivo Tempo_USC manifestamos a nosa fonda inquedanza polas carencias, limitacións e incongruencias do documento presentado polo equipo reitoral.

Sen obviar as adversidades e dificultades nas que a Universidade, como o conxunto da sociedade, están afrontando os impactos pandémicos da COVID-19, con evidentes repercusións na súa situación económica, insistimos nas preocupantes eivas –xa crónicas– que afectan ao financiamento da USC e que acentúan as tensións que se veñen producindo na súa tesourería, ameazando o desenvolvemento das tarefas que ten encomendadas a institución.

Trátase dun feito recoñecido de forma expresa no documento, mostrando como o financiamento estrutural que achega a Xunta de Galicia á USC é insuficiente para atender os gastos vencellados á actividade do seu persoal docente e investigador, da administración e dos servizos, condicionando e/ou impedindo a cobertura dun amplo e diversificado elenco de necesidades, cotiás e/ou emerxentes, da institución.

Por se fose pouco, existen graves e crecentes problemas no mantemento, dotación e creación de infraestruturas, asociados ás singularidades históricas das edificacións que albergan boa parte das facultades, institutos ou servizos, con custos de conservación e rehabilitación aos que non é posible atender cos fondos ordinarios do orzamento da USC. É moi revelador o sucedido coa sede da Facultade de Farmacia, pendente de derrubo, así como a situación doutras edificacións que están nos límites da súa vida arquitectónica útil, tanto no campus de Santiago de Compostela como no de Lugo.

Aínda sendo conscientes dos complicados acordos que se requiren no Sistema Universitario Galego para situar as solucións precisas no horizonte dos curtos e medios prazos, consideramos que non é xusto que non estea suficientemente valorizada a relevancia dos coñecementos que a USC xera e transfire á sociedade. Sendo un importante activo na formación e profesionalización dos seus titulados, no desenvolvemento socioeconómico, tecnolóxico e cultural do país e na procura da cohesión e a inclusión social, e como institución cinco veces centenaria, a USC precisa que se reflicta nos seus orzamentos o afán inequívoco de alentar un futuro que sexa espello e reflexo das súas misións científicas, académicas, sociais e culturais, en Galicia e no mundo.

Neste contexto, non podemos nin debemos compartir a visión curtoplacista, cargada de incertezas e meramente xerencialista dos orzamentos da USC, que prolonga e/ou reproduce decisións ou actuacións que están lonxe de afrontar na súa complexidade as causas e consecuencias prácticas dunha situación insostible. Os alivios conxunturais –de producirse– no desequilibrio entre ingresos e gastos (incluídas as medidas que se orientan a re-negociar as condicións de amortización da débeda contraída ou a esperanza de captar os fondos provenientes da Unión Europea, Next Generation) nin encaran a verdadeira natureza e alcance da problemática suscitada, nin achegan as solucións que deberían adoptarse para dignificar e agrandar o quefacer cotiá da USC, en si mesma e polo servizo público que presta.

Temos a firme convicción de que hai outros modos, posibles e necesarios, de elaborar e xestionar os orzamentos con visión de futuro, garantindo un financiamento suficiente da institución, que estea á altura dos desafíos que deberá asumir -comprometida e responsablemente- no día a día e no marco do Plan Estratéxico que se deseñe para os vindeiros anos. Rigor e autoesixencia non exentos de autocrítica e vontade colaborativa, para que non se prescinda do imprescindible, nin nas persoas nin nos recursos que deben sustentar o seu labor científico, académico e institucional. Nunca se pode facer máis con menos, xustificando recortes ou pasividades que perpetúan males herdados e non constrúen ningún porvir estimable.

Desgraciadamente, no documento de liñas xerais do orzamento 2021 aprobado polo Claustro da USC non se perciben estas inquedanzas. Nel están presentes todos os datos que diagnostican a crise financeira da institución, pero non un propósito serio, cabal e real de darlle prioridade na actual gobernanza da USC, que transcenda as palabras para concretarse en feitos. De aí que, por responsabilidade cívica e non só universitaria, levantemos a voz para dicir que a institución necesita dun cambio de rumbo antes de que veña imposto desde e por outras instancias. A que identificamos e reivindicamos como USC merece un futuro mellor e que estea á altura dos tempos que vivimos.