Política, con gas o sin gas

EL modelo eléctrico está haciendo saltar chispas en la política. El relato que Cué hacía ayer en El País del último Consejo Europeo presentaba tintes dramáticos, lo que justificaba sin duda tan pormenorizada reconstrucción. Acostumbrados a la pulcritud de los salones de Bruselas y a la relativa ausencia de movimientos impredecibles o no pactados, lo que se describe como un “golpe de mano”, quizás un golpe sobre la mesa, otorgaba cierto aire épico al relato, a qué negarlo, y podría suponer el fin de unas semanas particularmente difíciles, o muy difíciles, para el jefe del ejecutivo español.

De alguna forma, en tiempos de unidad frente a la guerra en Ucrania, la Unión Europea debe enfrentarse a las divergencias domésticas, que a menudo tienen que ver con los países del sur. Esta guerra se está traduciendo, más allá del horror y la muerte, en un grave problema energético que, de alguna manera, obliga a revisar las políticas europeas en este sector. En realidad, la guerra obliga a revisar muchas políticas en Europa, su contexto en el panorama internacional, su seguridad y defensa, y algunas cosas más.

Así que, dentro de las discrepancias internas, no es mala cosa un triunfo del sur. También es un motivo de alegría, o al menos lo es para mí, que España y Portugal vayan de la mano. Y es de justicia señalar el compromiso de un político como António Costa. Aquí se trataba de hacer de la necesidad virtud, pues es evidente que el problema energético es prácticamente común, y las dificultades son compartidas. Pero Portugal y España deberían ir de la mano en muchas cosas: hay motivos. No es nada desdeñable el europeísmo portugués en algunos aspectos relevantes, aunque a veces no lo creamos o no lo aceptemos desde una supuesta superioridad, y seguramente ese concepto del iberismo, en sentido moderno y aperturista, entiéndase bien, quizás lo que ahora se etiqueta como “la excepción ibérica” en materia energética, merecería un análisis más profundo y un impulso político y filosófico. Desde Galicia, creo, entendemos estas cosas mucho mejor.

Al lado de la feliz concurrencia de intereses entre España y Portugal, resulta relevante aumentar la atención a las dificultades del sur de Europa, también en materia migratoria. Este es un momento para la unidad, para el fortalecimiento de las democracias, y Scholz, en una Alemania que se dirige al rearme ante los problemas del Este, más consciente sin duda de que la emigración y los refugiados son un asunto paneuropeo, debe comprender la necesidad de articular una solución a la crisis energética, que puede estar en la raíz de los descontentos sociales, casi siempre aprovechados, en todo el mundo, por la política populista. Una Europa homogénea políticamente también ha de serlo en cuanto a la energía, porque de eso depende, en gran medida, el modo de vida común, la capacidad adquisitiva, el bienestar, en suma. Sin duda, el gas se ha convertido ya en un asunto de primera magnitud.

Ahora falta por ver la expresión de los acuerdos en las facturas, en las economías domésticas, más allá de que Sánchez haya podido liberarse un tanto del peso de las semanas seguramente más difíciles de todo su mandato.