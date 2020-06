Política, pueblo y prensa

SE suele decir que tenemos los políticos que nos merecemos. También que la clase política es fiel reflejo de la sociedad a la que representa. No estoy de acuerdo. De hecho, opino que son precisamente nuestros representantes públicos los que muchas veces, especialmente en los últimos tiempos, contribuyen a contrariar, encolerizar y enfrentar a una sociedad que observa e incluso sufre de manera directa sus rifirrafes, sus acusaciones mutuas, y hasta la manera vergonzante con la que unos y otros echan balones fuera, y culpan al contrario del cúmulo de despropósitos que ha caracterizado, desde el principio, la gestión de la pandemia.

Los ciudadanos estamos más desorientados que nunca. Confusos y desinformados, ya no sabemos ni con qué quedarnos ni a quién creer. Sé que la situación no es fácil, y que incluso nuestros científicos más aventajados han tenido que ir variando sus predicciones y dictámenes conforme transcurrían las semanas y la covid-19 iba mostrando su cara más amarga y cruel. Fíjense que en la última semana la propia OMS ha cambiado en dos ocasiones su opinión sobre el caso de los pacientes asintomáticos y su capacidad o no de contagiar. En todo caso, la ciencia irá avanzando y certificando sus hallazgos, y la justicia dirimirá, quizá, responsabilidades en el futuro.

Entretanto, apenas nos quedan los medios de comunicación para seguir ayudándonos a discernir entre tanta propaganda, noticias interesadas y hasta censura convenenciera. De ahí que hoy, más que nunca, valoremos la labor de periodistas y demás profesionales de la información a la hora de esclarecer las claves que nos ayudan a interpretar correctamente la realidad; al menos, aquella que nos afecta más de cerca. En este sentido, permítanme que me anticipe y celebre hoy el número 50.000 que publicará mañana El Correo Gallego. 142 años y nueve meses de trayectoria, periodismo de raza, análisis veraz y trabajo concienzudo que bien merecen todo nuestro agradecimiento y admiración.

Si nuestros políticos no fueron capaces de evitar tantos contagios y muertes por el coronavirus, al menos deberían unirse y centrarse ahora en la recuperación económica y social del país. En lugar de eso, lo que presenciamos son debates agrios e irrespetuosos. Cuando más aunados deberían estar por el bien de esa ciudadanía a la que representan y que los ha elegido, más se enredan en diatribas dialécticas, se ofenden mutuamente, y hasta intentan desviar la atención de la sociedad agraviando incluso a terceros tan honorables como nuestra querida Guardia Civil. Quienes ostentan el poder tienen mayor culpa por la posición que ocupan, lo cual no justifica que la oposición responda a sus provocaciones. Así pues, unos y otros, déjense de espectáculos vacuos, y pónganse a trabajar, como hacen tantos ciudadanos de a pie, y como desearían hacer quienes han perdido injustamente su puesto laboral.