Políticos para un mundo complejo

SE NECESITAN políticos. ¿Los hay? Seguramente sí. ¿Los hay a la altura de los retos que se avecinan, que ya están aquí? Más nos vale pensar que es así, pero una y otra vez surge la duda. El político criado a los pechos de grandes instituciones educativas no siempre da el nivel esperado. Hay ejemplos. Ahí tienen a Johnson, cada vez más cuestionado con los asuntos internos, a pesar de su pasado académico, a pesar de sus conocimientos de literatura clásica. Pero también hay ejemplos de lo contrario. La educación parece importante, aunque cada día nos envíen mensajes de que no es para tanto. Habrá quien piense que la educación está sobrevalorada. Cuidado, porque el elogio de lo superficial suele alimentar las peores pesadillas.

Cunde una idea populista y chabacana que abomina de la intelectualidad, no sólo de la propia, sino de la ajena. Hayan asistido con aprovechamiento o no a universidades y bibliotecas, uno tiene la sensación de que no lo consideran prioritario en sus biografías. Ni un atisbo de ello en gente como Trump. ¿Se puede gobernar así? ¿Sin comprender el mundo, ni siquiera el mapa de los barrios periféricos? Pero a gran velocidad responderán que el mundo es la calle, el momento, la oportunidad, el milagro. No es su caso: son élites, aunque no sean élites intelectuales. Saben cómo vender la mercancía del charlatán, nunca les falta la receta fake de un crecepelo, ni unas redes, las que sean, para que piquen los incautos. Los milagros son los de otros.

Los graves retos a los que nos enfrentamos demandan políticos preparados para la colaboración en la defensa de la democracia. Políticos que conozcan la historia, que trabajen desde la profundidad de las ideas, desde el conocimiento, desde el humanismo, y no sólo desde la economía. La desgraciada invasión de Ucrania ha dado un buen empujón a Europa, que ha visto el peligro de la desunión y la amenaza que suponen aquellos que prometen soluciones basadas en argumentos de otro tiempo, y también mediante el uso de herramientas de otro tiempo. La fuerza no puede comprar ninguna modernidad. La violencia descalifica de inmediato una forma de gobierno. Europa debe proteger sobre todo la idea de libertad y apertura. No hay nada, ni siquiera le energía, que pueda suplantar a la idea de libertad.

Los tiempos que vienen van a demandar políticos entrenados en la complejidad. Políticos de la razón y el conocimiento. No políticos de la emoción y la propaganda. Las elecciones francesas van a marcar, en parte, el camino de la Europa que necesitamos. Es posible que Macron (quien, por cierto, ha mantenido la línea directa con el Kremlin, aunque, a lo que se ve, con escasos resultados) no haya puesto en marcha el liderazgo que de él se esperaba, o no exactamente, los problemas sociales se la han acumulado, pero no creo que los nuevos mesías, que tanto abundan, sean una solución mejor. No espero nada del euroescepticismo, porque el euroescepticismo, lejos de ser revolucionario, ayuda ahora mismo a los que quieren acabar a toda costa con la idea de Europa: y ya se sabe cómo se las gastan algunos.

Sí, se necesitan políticos. El nuevo orden mundial en construcción va a demandar un salto de calidad, de conocimiento, en la clase política. O eso, o el desastre.