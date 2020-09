Poner la otra mejilla

EL inicio del nuevo curso tras las accidentadas vacaciones de este pandémico verano situó el marco de la política del país en el mismo lugar en donde se había dejado, con idénticas dosis de incoherencia e irresponsabilidad como acomodaticios ejes estratégicos del Gobierno junto al denodado empeño del presidente Sánchez por agotar la legislatura. Por lo civil o lo criminal, como bien revela la catadura de quien es incapaz de preservar la exigible confidencialidad de una conversación oficiosa con el líder de la oposición.

Incoherencia y cinismo, como se constata al promover una comisión parlamentaria de investigación por el caso Kitchen, que afecta a ex líderes del PP, y negar la que intenta exigir explicaciones por la supuesta financiación ilegal de Podemos. En el primer caso, con las responsabilidades políticas ya sustanciadas mientras que este otro afecta al vicepresidente del Gobierno en activo. Todo en el mismo día.

Bajo el falaz lugar común de esa pretendida superioridad moral y ética que la izquierda se reserva en exclusiva, hemos asistido, para pasmo general, a las calificaciones de “amor a España” que desde el Gobierno se atribuyen a Bildu, PNV y Esquerra Republicana, en pretendida contraposición al “desamor” que representaría el PP, como una nueva constatación de que la desvergüenza carece de escrúpulos y que alcanzar el fin de la legislatura justifica el uso de todos los medios, por ignominiosos que resulten.

Las anécdotas, sustancioso caldo de cultivo que los medios de comunicación afines ya han comenzado a rentabilizar, no son más que la viva expresión de un falsario relato presidencial que invoca la necesidad de la unidad parlamentaria cuando con su actuación trata de dinamitarla a cada paso, aboga por el diálogo solo hasta donde se adecúa a su particular capricho y demoniza cuanto se sale de su exclusiva conveniencia, sean su compañero de Gobierno o, sobre todo, la oposición.

Como los militantes son, o parecen, de suyo muy católicos, habrá que pensar que el consejo evangélico de poner la otra mejilla va con la particular idiosincrasia del PP, una formación política a la que llevan demasiado tiempo dándoselas todas del mismo lado. Bien es cierto que con la beatífica complacencia de algunos de sus líderes del pasado, incapaces como resultaron de gestionar el amplio apoyo electoral conseguido para poner los debidos diques de contención a esta España del odio creciente y la crispación inveterada.

Inasequibles al desaliento y confiando más en los errores ajenos que en las virtualidades propias, los populares siguen inmersos, desde la aconsejada “moderación” que preconizan algunos de sus barones a salvo –sinecuras mediante– de esa permanente descalificación, en la espiral que les viene dada y en la que se limitan a ser conformistas apagafuegos ante la indolente renuncia a imponer su propio relato. Para una vez que se rebelaron acabaron por mandar a su protagonista a la hoguera del ostracismo ante la incredulidad de muchos de sus simpatizantes –dos de cada tres–, como relevan las oportunas encuestas de algún diario nacional.

Tendrán que hacérselo mirar, no sea que esa despreocupada confianza en que el Gobierno caerá en los próximos meses por propia incompetencia sea solamente una ensoñación y, como parece, agote la legislatura. No es descartable que para entonces, muy probablemente, ya no quede mejilla que poner. Eso sí, seguirán moderados ante el incriminador relato que les viene impuesto.