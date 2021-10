Pontón e o modelo Feijóo

ESTABA cantado. Non se foi. Pontón segue onde estaba. Confirmouno esta semana, dous meses despois de anunciar un período de reflexión para decidir o seu futuro e a poucos días do conclave que marcará a estratexia política do BNG e elixirá a nova dirección. O anuncio no medio do verán sorprendeu a todos, polo menos a todos os que non están na súa contorna máis próxima. No momento máis doce da súa carreira política non se esperaba un mísil de tal calibre. Non se lle vía o sentido. Por iso, desde algúns recunchos, mesmo do eido nacionalista, especulouse con razóns de índole persoal, consecuencia da súa recente maternidade. Erro supino. En todo caso, a nova situación familiar dalle máis pulo para seguir adiante. Ten un motivo máis e ben próximo, unha crianza, para procurar unha mellora nas condicións de vida da xente, actitude que a todo político se lle presupón.

As razóns do órdago son máis de orde orgánica interna. Logrado un importante apoio social nas urnas, similar ao de Beiras no seu mellor momento, necesita o acompañamento dos órganos de dirección nas súas estratexias para superar ese 25 por cento de apoio electoral, un teito que o BNG aínda non logrou traspasar. Nin probablemente superará con formulacións do pasado, centradas en Galiza, sí, pero excluíndo Galicia. Para alcanzar a Xunta Pontón necesita ampliar a distanciar co PSOE, agora en empate técnico, e con expectativas menguantes se a fronte ampla que promove a vicepresidenta Díaz ten eco en Galicia e o PSOE cambiara de líder. (Á hora de escribir este comentario non se coñecen os resultados das primarias de onte).

Aínda que moza, 44 anos, Pontón é unha parlamentaria experimentada e non dubido que tamén boa observadora. Desde o seu escano no Hórreo, no que senta desde 2004, puido ver e sentir o fracaso do BNG co Bipartito (2005-2009), a baixada aos infernos na década posterior e tempo para cavilar sobre as estratexias de futuro. Poidera ser que a súa recuperación actual tivera algo ou muito que ver coa desaparición das mareas e o afundimento do PSOE de Caballero. E sobre todo sufriu vendo como Feijóo obtiña maiorías sociais cada vez máis amplas, incluída a última con ela como rival.

A ningún político honesto se lle pode pedir aquilo de únete ao teu inimigo se non podes con el, pero nada impide copiar. Iso si, con disimulo para que non che pillen os inquisidores gardiáns da pureza. Por que logra Feijóo tantos éxitos electorais? Porque soupo despregar todo o abano existente desde o centroesquerda, incluído este espazo, e boa parte do galeguismo ata a dereita. Ese é o modelo.