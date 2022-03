Pontón non se deixa aconsellar

NON entendo como lle proe tanto ao BNG que Núñez Feixóo se instale en Madrid e comece unha curricaina por España adiante, mentres permanece gardando a cadeira de presidente da Xunta polo que poida pasar. Agora poderá gobernar Galiza sen ataduras, sen ter que agardar as mensaxes e indicacións de Madrid para facer a súa política galega.

Saberemos así se é un político tan moderado como din, sosteñen os do IBEX, que lle deron o visto e prace, ou como publicitan algúns socialistas como Felipe González.

Se pactan Feixóo e Sánchez en Madrid un acordo de Estado, volverá a ser Galiza a moeda de cambio como cando tamén o IBEX e o PSOE mandaron a Fraga a Galiza e chanchullaron logo as eleccións en Ourense para darlle a presidencia? Os dirixentes do PSdG-PSOE semella que están máis afoutes en atacar ao BNG co PP.

Mais, ollando ao xeito, estes do BNG son uns irredutíbeis. Coa marcha de Feixóo aumentan as posibilidades de Ana Pontón de acadar a presidencia da Xunta e seguen nas súas teimas de sempre, non hai quen os cambie!.

Co ben que lles iría, din no PP, no PSOE e, tamén, os múltiples analistas da prensa e da universidade, realizar unha política homologábel, pragmática, esquecéndose do seu nacionalismo e, xa non digamos, do seu internacionalismo e do seu antiimperialismo trasnoitado.

En troques, dálles por demandar a disolución da OTAN e néganse a que esta interveña nos asuntos internos doutras nacións. Que non cambian! Se fixeran coma o PSOE, como IU, como Iolanda Díaz e pasasen a apoiar a política ditada polos ianquies, sacarían máis votos. Fano adrede, non queren gobernar!

Eu non sei se esa teima é de Ana Pontón, de Nestor Rego, ou da vaina do núcleo de titanio. O que si sei é que en ningunha Asemblea do BNG, en toda a súa longa historia, unha soa militante defendeu a OTAN.

Pero Ana Pontón, polo que se ve, faille caso a súa organización e non se deixa aconsellar polos de fóra que seica son os que queren levala á presidencia da Xunta.

Ou será ao revés, estarán nerviosos porque a cidadanía avala cada vez máis a súa política?