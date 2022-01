Por la declaración universal de los derechos de las mascotas

Creemos que en la naturaleza unos seres son superiores a otros. Fue Aristóteles quien creó la gran cadena del ser, en la que los inferiores eran los seres inanimados, pasando a ser superiores sucesivamente las plantas, los animales, los bárbaros -destinados por naturaleza a ser esclavos-, las mujeres y los hombres. Los judíos rezan, agradeciendo a Yahveh, ser judíos y no gentiles, y hombres y no mujeres. En la Europa moderna se hicieron diferentes clasificaciones de las razas, que culminaron en la de los nazis, que dividía a la humanidad en Menschen, Untermenschen y Unmenschen, o sea, hombres propiamente dichos, infrahumanos -como los negros, amarillos y mediterráneos- y no humanos, o sea judíos, que serían humanos no humanos, pero no animales. De haber sido considerados como animales quizás los judíos hubiesen resultado más favorecidos, pues los nazis dieron un gran impulso a la agronomía, la silvicultura y a la selección de razas animales, y podrían haberlos dejado vivir en reservas o parques naturales, para entretenimiento de los turistas y como ejemplares a observar en las excursiones escolares.

Aunque la única raza plenamente humana era la aria -alemanes y anglosajones-, cuyos patrones no cumplían ni Hitler, bajito y moreno, ni Goebbels, moreno y cojo, ni Himmler, líder de las SS, de físico poco agraciado y también bajito y moreno, ni Hermann Goering, notoriamente obeso y escasamente atlético, sin embargo el nazismo fomentó el estudio de la ciencia de las razas, basándose en los principios de la biología darwinista. Darwin no era racista, sino inglés, y creía que la vida era un continuo, que las especies no eran fijas desde el inicio de la misma y que podían cambiar, adaptándose al medio, o mutando en algunos casos.

Pero esa misma vida unitaria estaba regida por dos principios que regulaban la evolución de las especies: la lucha por la vida y la supervivencia de los más aptos. En la naturaleza las plantas se nutren de la tierra, el agua y el aire, los herbívoros comen plantas, a ellos se los comen los carnívoros, y los humanos comemos de todo y además de matar a los animales también llevamos milenios matándonos unos a otros, de tal modo que los fuertes siempre han sobrevivido frente a los débiles, considerándose por eso superiores. Se le reprocha a Darwin el caer en un círculo vicioso, pues en su opinión en la historia de la vida habrían sobrevivido los más aptos, que son más aptos precisamente porque sobrevivieron, lo que viene a ser lo mismo que decir que en el fútbol siempre gana el que no pierde; aunque en él, a diferencia de en la naturaleza, pueda a veces haber empate.

Aceptando que el más apto es el que sobrevive, lo siguiente es preguntarnos si existe inteligencia en la naturaleza antes de la aparición de los humanos. Si por inteligencia entendemos conocer el medio, adaptarse a él y sobrevivir para reproducirse, no cabe duda de que desde los virus hacia arriba todos los organismos son inteligentes. Cada virus cambia la estructura de su ARN para poder infiltrarse mejor en las células vivas para ser su parásito, y defenderse de los sistemas inmunitarios de sus huéspedes. Si los virus hablasen dirían: quiero esto y tengo que hacer una cosa para lograrlo. Si me falla haré otra, y otra. Esta es la historia que llevamos dos años viviendo con el Covid-19.

Lo que se dice del virus se puede decir en mayor grado de las plantas y los animales de todo tipo. Entre los animales se produce un gran salto cuando desarrollan un sistema nervioso, con sus neuronas, que en lo esencial son similares a las nuestras. Si esas neuronas se agrupan en un cerebro, aunque sea de 1.000 de ellas, como el de las moscas, entonces no habrá duda de que el animal percibe su cuerpo y el mundo, y se adapta a él desde que nace hasta que muere. Por eso es lógico pensar que los animales tienen sentimientos: miedo, agresión, solidaridad, cuidado de sus crías, duelo por su muerte...

Está claro que es así y los biólogos cada día nos enseñan cosas nuevas sobre esto, pero una cuestión diferente es qué pasa cuando los animales ya no viven en su medio natural, sino que son criados, cuidados, amaestrados y utilizados por los humanos para diferentes tipos de cometidos: alimentación, trabajo, transporte, etc. Aunque los filósofos, como Descartes, decían que los animales eran máquinas complejas, todo el mundo sabía que los campesinos conocen a sus animales, y lo mismo los pastores, los jinetes y quienes poseen animales domésticos. Precisamente por esa razón muchas veces les ponemos nombres propios, como a las personas. Sin embargo su trato ha variado. Muchos son criados para el sacrificio, otros para el trabajo, otros son cazados y pescados, y otros utilizados para la diversión cruel, como los toros de lidia, o para entretenimientos no violentos y para hacer compañía, llegando a veces a ser más importantes que las personas. Schopenhauer fue un filósofo que creía en la continuidad de la vida, a la que él llamó la voluntad de vivir, y además era un solitario y malhumorado pensador que llegó a estar tan desencantado de la humanidad que dejó todos los bienes a su perro, haciéndolo así peculiar sujeto del derecho de propiedad.

Podríamos decir que el perro de Schopenhauer sentó cátedra, acostumbrado a vivir en domicilio filosófico y compartir silogismos con su amo y los dos hijos de la vecina, que visitaban su biblioteca para mirar las ilustraciones de sus libros de ciencias naturales. Tras él se ha venido desarrollando un movimiento reivindicativo, que ahora culmina, a favor de los derechos sanitarios, alimenticios, reproductivos y afectivos de las mascotas, que una nueva ley considera ya como partes en las sentencias de divorcio, sin especificar si en la condición de mascota ha de tenerse en cuenta la especie, lo que sería prudente tener en cuenta porque hay mascotas y mascotas.

Dejando a un lado los animales utilizados para el trabajo, y sobre todo la alimentación, el movimiento ascendente de las mascotas es ya imparable. Hasta el Papa Francisco ha dado un toque de atención sobre el asunto. Basta acudir a un centro comercial para ver que los metros de estanterías de alimentación para mascotas son más que los de alimentación infantil. Y a ello añadamos los productos higiénicos, vestidos, camas, casetas, maletas para el transporte...

Junto a los veterinarios, tradicionalmente encargados más de la cría de animales utilizados para la alimentación y el trabajo que para el recreo y la compañía, han surgido nuevas especialidades. No sólo enfermería veterinaria, sino también peluquería canina, psicología animal, educación animal -antes llamada adiestramiento- no traumática, parques y hoteles para mascotas, cementerios... Y es que las mascotas son fundamentales por sí mismas, y también esenciales para el equilibrio emocional de sus propietarios.

Esta generalización del reconocimiento de los derechos de los animales a un vida digna en su nivel, a la alimentación adecuada, la salud y el control sanitario, la educación para la convivencia y el adecuado equilibrio de sus sentimientos y emociones es sin duda un logro, pero mayor logro sería incluir dentro de la categoría de mascotas, para que se reconozcan sus derechos, a muchos millones de personas, que así sería tratadas mejor, y tenidas más en cuenta, por las poblaciones de los países que amparan con sus derechos a los mascotas y les dedican grandes recursos.

Sería una buena idea calcular los gastos de todo tipo que generan las mascotas de un país y enviar ese misma cantidad como ayuda humanitaria a algunos de los que no amparan los derechos de sus ciudadanos, arropados por la indiferencia internacional. También se podría exigir a través de los organismos internacionales que los derechos animales a la alimentación, la salud, el cobijo, el trato correcto y el respeto por los sentimientos, y el del cuidado de los niños por sus padres tuviesen el mismo amparo internacional del que disfrutan las mascotas nacionales.

Si eso fuese así mejoraría la vida de millones de personas en el Yemen, Somalia, Etiopía, Mozambique, Angola, Pakistán, Afganistán, y gran parte de Sudamérica, el SE asiático y África. Y no solo eso, si se estableciesen reservas naturales, como las hay para proteger el lobo, el oso, o se concediese a los mamíferos humanos los mismos derechos que a algunos mamíferos marinos, su vida mejoraría notoriamente. Y ya no digamos si en vez de campamentos de refugiados infectos para sirios, iraquíes, iraníes, centroamericanos, subsaharianos, y otros tantos millones de víctimas de la pobreza, la violencia y la indiferencia, se creasen parques o reservas en las que pudiesen vivir.

Podrían ser exhibidas como parques temáticos y así mejorar ese motor de la economía que es el turismo, agrupándolos por culturas y tipos de poblados. Así, probablemente los gobiernos que aman tanto a las mascotas podrían convencer a sus ciudadanos que respetar los derechos humanos y cuidar a las personas podría ser un nuevo recurso muy rentable, para que la gente no se aburra tanto.