¿Por qué afiliarse?

TIEMPOS MODERNOS, donde los anclajes y referentes son más vaporosos que nunca. Poco o nada existe ya con lo que se sientan identificados nuestros hijos. Entiéndase bien esta última aseveración, al menos, con respecto a lo que sus padres se identificaban o nos identificábamos. Cada generación es muy distinta a la anterior. Y eso no es malo. Sin olvidar el hilazón nervial de ciertos valores que no deberían nunca cambiar o ser demasiado disímiles. Pero de ese magma y esa roca hay y habría mucho de qué hablar.

Está claro que hoy la juventud se mueve en otras nebulosas cuando no nubes y redes sociales que les reordena el tiempo, la mente, los hábitos, costumbres e incluso las influencias y roles sociales. Qué decir de amistades. Qué decir de la música, si es que se puede catalogar como tal que escuchan y “bajan” o descargan. Ya no leen libros, qué decir de los periódicos. El imperio de googelandia, de las Siris de turno y nombre en función de la empresa, mandan y absorben, como los increíbles videojuegos de una sofisticación tal que nos retrotrae a los padres a aquellos commodore 64 o vic 20 de mediados de los años 80 y el único videojuego, “Commando”. Y solo unos afortunados lo tenían en sus casas, mientras otros íbamos de visita y nos dejaban jugar. Me siento afortunado estudiando como estudié en Escolapios, en el maravilloso colegio que tienen en Monforte, en aquella época con muchos escolapios como docentes, donde la huella y el ejemplo de Calasanz era palpable, y donde ya un alumno de 5º o 6º de EGB, ¡ay, la EGB y lo que hay ahora! Ya podíamos empezar a aprender a programar binariamente. Pionero el Padre Emilio Tortajada, que nos embobaba a todos, un sabio y trabajador infatigable al tiempo de introvertido hasta el extremo.

Hoy miro a los jóvenes, mi trabajo en la Universidad me permite estar en contacto con ellos, escucharles, hablar, dialogar, saber como piensan, qué les interesa, qué les mueve, qué piensan, cómo ven la sociedad, la política, la economía, qué anhelan y muchas otras cosas. Y en ello no está la política ni menos afiliarse a ningún partido. Sí votan, a veces el estereotipo es siempre el mismo. Y en esto cada uno es dueño y señor de hacer y deshacer cuánto quieran y lo siguiente.

Pero la pregunta es clara, ¿interesa a los jóvenes de hoy la política viendo como ven el paisanaje político, la lucha descarnada y televisada, la soflama invecta y provocada y la vaciedad de los discursos simplones y ramplones? Sinceramente, no lo creo. No les interesa. Y menos afiliarse a un partido por mucho que en esos mítines que ya nadie acude se coloquen estratégicamente para esos minutos o segundos televisados en el estrado a jóvenes blandiendo banderas o aplaudiendo al tiempo que de soslayo ojean sus móviles. Hace mucho que los partidos han puesto distancias siderales con el lenguaje y las preocupaciones de nuestros jóvenes. Otra cosa es cómo votan y por qué o contra quién éstos, pero de ahí a interesarse por la política, me temo que media un abismo.