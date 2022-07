¿Por qué cada día somos más pobres?

DESPUÉS de la Segunda Guerra Mundial se inició un proceso en Europa y EE.UU de crecimiento económico que permitió la creación de lo que tradicionalmente hemos conocido como CLASE MEDIA, que se resume en trazos gruesos en ese grupo de población que tiene, o mejor dicho tenía, la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad, tener un coche, disfrutar de un mes de vacaciones al año, educar a los hijos, y ahorrar razonablemente para ir haciendo una pequeña hucha.

Y además en España, tras la guerra civil que dejó el país muy empobrecido, hubo la oportunidad décadas después de que personas que venían de estratos sociales humildes, saltaran a esa anhelada y cada vez más añorada clase media. Mis propios padres y tíos formaron parte de esos millones de personas que no teniendo nada a sus veinte años, emigraron dentro de nuestras fronteras y con esfuerzo fueron escalando posiciones socioeconómicas hasta ser en todos los sentidos clase media. Compraron casa, coche, nos dieron educación, comíamos carne y pescado varios días a la semana, nos íbamos de vacaciones en agosto, al pueblo, pero de vacaciones, y ahorraron para poder incluso comprar una segunda vivienda pensando siempre en ayudarnos a los hijos en nuestros primeros pasos tras emanciparnos.

Y todo eso siendo trabajadores por cuenta ajena. Recuerdo que me contaba mi padre, que era soldador especialista en una metalurgia en Bilbao, que hubo unos años en los que a la salida de la fábrica le abordaban encargados de otras empresas y le ofrecían más salario para que se fuera con ellos. (Hago aquí el apunte de que mi padre le fue siempre fiel a su primera empresa porque decía que aunque cobrara menos, era la que le dio la oportunidad de formarse y donde le enseñaron a soldar cuando llegó a Vizcaya. Cuento esto por aquello de los valores, los principios, la lealtad y esas cosas que han ido perdiéndose y que no estaría mal que recordásemos nosotros y recuperásemos para las siguientes generaciones).

Pues bien, desde los años 80/90, hemos ido viendo cómo ha habido un retroceso paulatino en cuanto al poder adquisitivo de esa clase media que tanto esfuerzo y sacrificio les costó a nuestros padres construir. Y ese famoso ascensor social que permitía a las clases más humildes ir subiendo de nivel, no solo se ha estancado, sino que ha cambiado su lento pero continuo ascenso y ahora se ha convertido en un ascensor que solo desciende, con el agravante de que cuando alguien se baja de él, toma datos de la persona y es como si ya no le dejara pulsar el botón de subida.

Es una vergüenza a nivel humano, una inmoralidad, una estulticia, que permitamos individual y colectivamente como sociedad, que las desigualdades, que la brecha social, se hayan incrementado y que no protestemos de forma contundente ni hagamos nada para equilibrar un sistema, para cambiar un modelo económico que está quebrado. No es solo ya que en nuestro país haya millones de personas en pobreza REAL porque no tienen un trabajo que les permita vivir dignamente, es que hay otros cuantos millones de personas que teniendo trabajo, también viven en pobreza porque la diferencia entre los salarios y el coste de la vida se ha ido incrementando paulatinamente. ¡Ah sí, la guerra de Ucrania! ¡Ah sí, la pandemia! ¡Ah sí la crisis económica! ¡Ah sí la crisis financiera!, y podríamos seguir hacia atrás, no se, hasta hablar de las guerras púnicas, o por qué no del diluvio universal, o de la última glaciación... Ya está bien de estar siempre tirando balones fuera, de estar culpando a otros, o a los acontecimientos.

La culpa la tenemos TODOS: grandes corporaciones que solo piensan en su cuenta de resultados y que ganando miles de millones de euros cada año, con el esfuerzo y el trabajo de sus empleados, se la suda literalmente si estos se las ven putas para llegar a fin de mes. Sucesivos gobiernos cobardes que no tienen huevos, o peor aun, que no les interesa intervenir y obligar por ley a las empresas a revertir parte de sus beneficios en los empleados y/o en crear nuevos empleos.

También topar el precio de los bienes básicos como la vivienda, la comida, el acceso a la educación de calidad, la energía... “no soy comunista, solo me duele el dolor ajeno, y me indignan las injusticias, y me agota ver cómo la gente se desangra mientras se promete un dorado que nunca llega”. Los ciudadanos que estamos más o menos bien no movemos un puto dedo por cambiar las cosas para los que están peor. Los ciudadanos que están mal y sufriendo y que, o bien se resignan a seguir malviviendo con las migajas que les da el sistema, o necesitan las pocas fuerzas que tienen para subsistir sin poder levantar la cabeza ni alzar la voz para pedir ayuda o protestar.

Y así vamos viendo cómo aumentan las enfermedades mentales, la depresión, la angustia, la ansiedad, el estrés, los suicidios, y el miedo y el desánimo que se ha apoderado de la vida de cientos de miles de personas y sus familias. No somos conscientes de que hay que darle la vuelta al sistema. Este capitalismo feroz y sin alma está agotado. “GAME OVER”. Y no estoy criticando el capitalismo sin más. Ya se que muchos dirán que gracias a él hemos llegado a este nivel de desarrollo y bla bla... Pero no es verdad, o al menos no en parte. Estoy cansado de oír hablar de tal o cual líder político que ha salvado la economía. ¿Qué economía? ¿La macro? ¿A que coste en la micro? Porque es en la microeconomía donde estamos las personas.

Es en la micro donde se puede o no llegar a fin de mes, comprar o no carne. Es en la micro donde transcurre la vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Tenemos que resetear y repensar el modelo. Yo creo en el capitalismo como motor de desarrollo de los pueblos, de las personas. Pero no en este. Hay que ir hacia un modelo de capitalismo socialmente sostenible e inclusivo. Donde no sean siempre los que están más abajo en la pirámide los sufran las consecuencias de las crisis, que todos sabemos que son cíclicas y que no van a dejar de existir, porque la realidad es que son el mecanismo que los poderosos utilizan para resetear el sistema, como decía antes, pero siempre en favor de seguir manteniendo la hegemonía establecida y el status.

La economía no puede estar construida de arriba para abajo, simplemente no puede. Solo genera injusticias, desigualdad, grandes beneficios para unos pocos y miseria para la mayoría. Tenemos que ir hacia un pacto social y de rentas que construya la economía de ABAJO hacia ARRIBA y lo explico con un ejemplo perfectamente inteligible para todo el mundo:

¿ Cómo calcular cuál debería ser el salario mínimo que debe cobrar un trabajador que desempeñe la labor menos considerada y peor pagada, pero que obviamente es imprescindible? No quiero poner ejemplos de esos empleos para que nadie se ofenda malinterpretando lo que digo, ya que todos los oficios son igual de dignos y necesarios porque sino no existirían ni se pagaría a nadie por hacerlos, ¿verdad? Pues bien, estoy seguro de que TODOS aceptamos que esa persona tiene que poder tener un sitio digno donde vivir, tiene que poder alimentarse de una forma sana y variada, comprarse ropa de vez en cuando para ir arreglado, poner la calefacción en invierno lo suficiente como para poder estar mínimamente confortable, el aire acondicionado en verano como para no sufrir ni tener problemas de salud, cambiar de móvil cada vez que se rompa, tener un coche aunque sea de baja gama, poder salir a cenar fuera una vez al mes, comprar juguetes a los niños en Navidad, enviar a los niños a las excursiones escolares, que ya se encargan los colegios de que sean asequibles, poder ir de vacaciones 15 días al año, aunque sea a Benidorm, que nadie se me enfade que yo fui muchas veces y me lo pasé muy bien!

Creo que se entiende lo que digo, ¿verdad? Todo lo que no sea que un salario por un trabajo que es imprescindible para la sociedad que se realice permita llevar una vida digna, por propia definición es una INDIGNIDAD que estamos fomentando o permitiendo. ¡Y no es ético, ni moral, ni humano, que vivamos en un sistema que aboca a la desigualdad y a la pobreza a millones de personas que son tan dignas como tú y como yo! ¡No valen excusas! Solo hay que tener la voluntad y la inteligencia de llevarlo a cabo!