Por qué Francia importa

LA GUERRA en Ucrania es ahora mismo un asunto que debe preocupar gravemente a los países europeos, pero no sólo como atentado contra los derechos humanos, sino también desde el punto de vista doméstico. A pesar de esa costumbre del horror y de la muerte de la que hablábamos ayer, y que nos remite al brillo cotidiano de las pantallas que nos alimentan, lo cierto es que todo el continente, la idea de Europa, el espíritu de Europa, como le gusta decir a Von der Leyen, se la juega en un tablero cada vez más complejo. En un tablero sobre el que algunos no pretenden mover fichas, sino dar un puñetazo que haga que todas las fichan salten: es un caos que les conviene.

Simplemente, son dos maneras de jugar, realmente incompatibles. Una que pretende una nueva interpretación de la Historia, reescribirla, con apoyos y propaganda de orígenes diversos y posiciones políticas dispares. Es una interpretación nostálgica, individualista, también egoísta, que descree de los vecinos y de todo lo que ponga en duda una supuesta y sacrosanta tradición histórica. Demasiada épica, que, ya se sabe, suele ser indigesta. Es volver al peor pasado.

Otra, aquella que pretende mantener la racionalidad y el encuentro, a pesar de las diferencias. Aquella que no abomina de la pluralidad, sino que la considera una riqueza. Lógicamente, esta forma de mirar el tablero político puede resultar más frágil, sujeta a la violencia (al principio verbal, luego, como se ve, física) de los que prefieren apartar las fichas de un manotazo.

En plena guerra de descrédito (esa guerra estalló hace tiempo, es un arma para engañar a la sociedad en este mundo cibernético), se pretende hundir a las democracias inoculando el miedo y la insatisfacción. Europa tiene un triste pasado de sangre y muerte, originado por heraldos de la barbarie cuyas ideas son muy reconocibles. Y cuyo recuerdo debería ser suficiente para no repetirlo.

Lo que no puede suceder es que la invasión de Ucrania, en lugar de afectar a los que la han llevado a cabo (aunque parece que esto sí está sucediendo, y no sólo económicamente), termine dañando a las democracias europeas y alimentando ideas disparatadas y peligrosas. Por eso las elecciones francesas pueden marcar un antes y un después para Europa. Se acusa a Macron de no haber logrado frutos relevantes en los contactos diplomáticos con Moscú, pero lo cierto es que fue el líder europeo que más lejos llevó esta tarea, por otro lado condenada, a lo que se ve, al fracaso. Biden lo supo desde el principio, y anunció paso a paso todo lo que estaba a punto de suceder.

No es la primera vez que Macron apuesta por ejercer su liderazgo en las tareas de la Unión y conviene no olvidar que Francia no es precisamente un miembro cualquiera de Europa. Que Le Pen esté ahora mismo cerca de Macron en las encuestas indica que algo no funciona bien, o que la propaganda simplificadora surte más efectos de lo que parece. O que Macron no termina de consolidar su acción política, pues todo esto ya viene de atrás.

Los ciudadanos debemos comprender que nos encontramos ante un imperativo moral que exigirá sacrificios económicos durante mucho tiempo. Es lo que tienen las guerras. La insatisfacción puede explicarse, desde luego, pero no debería servir para tomar caminos de los que nos podemos arrepentir.