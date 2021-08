HAN pasado ya varias semanas desde la paliza mortal en A Coruña que le costó la vida a Samuel Luiz. En grupo, cual manada hambrienta de sangre y visceralidad. Todos contra uno. Pocos días después se repitió el patrón de conducta en un pueblo, Amorebieta, en el País Vasco. No son hechos aislados. En este último caso, el joven agredido entre la vida y la muerte, afortunadamente vive. Quiénes le golpearon durante minutos con una violencia desmedida no era la primera vez que lo hacían. Pero, ¿qué viven, qué les enseñan, qué educación han recibido en sus casas, en sus familias, en los colegios? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué esa adrenalina en manada de golpes, sangre, dolor y tragedia?

Cualquier excusa, una mirada, unas palabras, un malentendido abren una espita descomunal y en erupción de brutalidad. Indefensos frente a muchos, de poco importan los gritos o las lágrimas, o ver un cuerpo desmadejado en el suelo y a merced de verdugos que dan patadas sin rubor, puñetazos con puños de hierro, barras, etc. En algunos casos, algunos tratan de defender a la víctima, otros, ni siquiera, todos huyen o, atenazados entre el miedo y el estupor, miran y callan o lo que es peor, graban en un móvil.

¿Qué estamos haciendo y permitiendo en nuestra sociedad? Lejos de cualquier ética de la felicidad algunos de nuestros jóvenes necesitan expresiones de violencia, de radicalidad, de brutalidad.

Se sienten amparados en el grupo, inmunes. Mandan, sojuzgan, acusan con su dedo violento y ejecutan o hacen a otros ejecutar. Y en esa ejecución hay vidas inocentes que solo tuvieron el infortunio de cruzarse con bestias vestidas de hombres o que se hacen hombres pero no lo son. Aullidos de lobos amamantados en la indiferencia y el desprecio a los demás y a todos los que no forman la pandilla, el grupo, la secta, la cuadrilla o la mara. Hay nombres para todo. En el caso de Samuel los cruces de whatsapp entre los que participaron en el homicidio-asesinato, los amigos de éstos, las parejas son elocuentes, como los insultos a su condición sexual, y el pacto de silencio que durante días, verdugos cobardes, mantuvieron hasta que uno al final habló. Todo premeditado. Todo ejecutado. Todo según lo planeado.

Cobardes para apalear y herir de muerte a un ser inocente e indefenso. Cobardes para asumir el atropello de muerte y dolor que han sembrado para un ser y su familia y amigos. La valentía mezquina del violento embriagado de rencor, de rabia, de ira, de violencia inmensurable, de hombría barata y sedienta de sangre y demostrar lo héroes que son en grupo. Los machitos alfa aúllan entre los suyos.

No sé si con esta muerte cruel y terrible durante seis minutos de ensañamiento cruel de golpes y unas horas de agonía servirá o no para concienciar a nuestros jóvenes. Aprendamos a vivir y convivir en y para la sociedad, respetando al otro, a su forma de ser, su color, su raza... Si no, todas estas muertes sólo se incrementarán.