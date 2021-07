Por si el futuro es esto

UNO de los síntomas de que tal vez estamos ya en el futuro reside en una noticia recurrente: los ciberataques. El futuro empieza a desplazar las noticias tradicionales, trae nuevos titulares inesperados que tienen que ver con una realidad supuestamente nueva. También hablamos, como el otro día, de viajar a las puertas del espacio, como Branson, como Bezos (ya mandó un maniquí: el vídeo, que puede verse en la red, impresiona y emociona), como Musk, que están en ello. Una carrera por el futuro, pero con ese morbo entre magnates. Ya no se habla del espacio y la NASA, sino que empieza a ser algo más personal.

Referirse al AVE casi parece una cosa menor (y eso que aquí estamos deseando que esté terminado de una vez por todas), por no hablar del tren-tubo ese, o ‘hyperloop’, que viajaría quizás a mil kilómetros por hora (no me he levantado a mirarlo) sobre un lecho de levitación magnética, y del que creo que se estaban haciendo pruebas en nuestro país. Magnífica revolución de los transportes, pero me temo que todo envejece muy rápido. Con la mente en Marte, toda velocidad nos resulta poca. Pensamos en Marte y tenemos mil cosas sin solucionar aquí abajo. Claro: por eso pensamos en Marte.

Vivimos, eso sí, un tiempo muy confuso y acelerado (aunque también hay cosas lentas; más o menos las de siempre). Porque parece que hay un gran cambio en marcha. Quiero decir: hay cosas yéndose y cosas llegando, hay un gran trasiego. Estamos retrasados en ciertos asuntos, pero vamos lanzados en otros. No todo lo que se va es malo ni todo lo que viene es bueno.

Mientras observas media España vaciada que lucha por tener una buena conexión a internet para que los pueblos no se vacíen más (es un asunto importante: luego, cada uno, que se desconecte si quiere), descubres que hay titulares que hablan de ciberespionaje, ciberhackeo, ciberataques, y en este plan, como si ya hubiera un nivel de la realidad que se nos escapa, cosas que ni de lejos controlamos. Hay un temor de que el mundo empiece a actuar por sí solo, incluso a nuestras espaldas, a pesar de nosotros. Que seamos prescindibles.

Eso sí, siguen ocurriendo cosas de la Prehistoria (y posteriores): grandes violencias, en todas partes. No piensen que la sociedad va a cambiar como si fuera cosa de apretar un botón o cambiar un chip. Somos muy capaces de mezclar la genialidad con el horror. La violencia ocurre como hace miles de años, por los motivos habituales del género humano: odio, ambición, intolerancia, racismo, venganza, poder, miedo. Esos titulares funcionarían en cualquier otra época, tendrían el mismo recorrido, pero vienen combinados con ese lustre del futuro que sucede al propio tiempo. Cuando escuchas hablar de la muerte violenta o de la guerra te preguntas si son los restos del pasado que aún resisten, pero que el futuro hará desaparecer por completo.

¿Y si fuera al revés? ¿Y si el progreso nos llevase al lado contrario? ¿Y si el futuro esplendoroso de la tecnología se volviera en contra de los creadores humanos? ¿Y si la robotización, en lugar de dirigirnos a la cultura del ocio, que sería el verdadero deseo (¿tiene sentido dedicar lo mejor de la vida al trabajo? ¿Es realmente ese un triunfo del ser humano?) nos anulara y convirtiera en siervos? Ficción, sí, lo sé bien. Todo es ficción, en principio. Soy optimista, aunque los aficionados a las distopías no dejan de insistir en esa caída en desgracia provocada por la destrucción de la naturaleza. Quizás el mayor de los peligros. Espero que no sea demasiado tarde para el futuro.