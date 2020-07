Por unha fiscalidade xusta

Dado que as previsións de aumento de impostos por parte do Governo central redúcense exclusivamente a exercer unha maior presión fiscal sobre as grandes empresas, a través do imposto de sociedades, e sobre os tramos máis altos do IRPF, aparcando outras medidas, semella que todas as expectativas de ingresos están supeditadas ás achegas e prestamos da UE, da banca e fondos de investimento, e a unha rápida recuperación da economía. Semella unha postura moi arriscada, sen dúbida para evitar unha confrontación coa gran patronal, as políticas da UE e outras potencias internacionais, e os partidos neoliberais. Conxelando os aumentos de impostos ás grandes fortunas, non gravando os investimentos na Bolsa a corto prazo e os beneficios das empresas dixitais.

A paralización dalgunhas medidas, por certo de mínimos, para aplicar unha fiscalidade máis xusta é un paso equivocado, por parte do Governo. A escusa da pandemia e a crise económica carece de base real. É obvio que os aumentos ou os novos impostos só afectarían a aquelas que tivesen beneficios, e dunha determinada contía. Ademais moitas actividades non sufriron perdas co confinamento ou foron mínimas, e algunhas viron medrar seus lucros, como o sector relacionado coas vendas de produtos e servizos de ocio por internet, material sanitario e medicinas, etc.

Polo tanto, mesmo sendo positivo que neste intre se faga un gran esforzo con recursos públicos en axudas sociais e tamén para recuperar a actividade empresarial, tendo en consideración que este proceso pode durar máis tempo do desexado, por exemplo até 2022 segundo algúns análises, sería un erro non tomar todas as medidas necesarias para que as empresas e persoas con grandes beneficios e fortunas fagan unha maior contribución ás arcas públicas. De non exixir un esforzo fiscal equitativo reproduciríase a evolución da crise de 2008, que afondou as desigualdades entre clases sociais e entre territorios, e un aumento da pobreza. Daquela que malia o avance tecnolóxico e na produtividade, creceu ao mesmo tempo tanto a precariedade como a concentración da riqueza, e medrou exponencialmente a débeda soberana.

Como se manexe a fiscalidade por parte dos governos, xunto coas regras de xogo das relacións laborais, son esenciais pra un reparto máis xusto da riqueza producida, e polo tanto do poder, e dunha democracia real, dado que todos estes aspectos están intimamente relacionados. Unha fiscalidade progresiva e progresista, salarios e condicións laborais dignas, servizos e prestacións públicas eficientes e suficientes, e o control social de actividades esenciais, o equilibrio entre a produción e os ecosistemas, son piares fundamentais para construír unha sociedade mellor, igualitaria e solidaria. Tamén para aumentar o consumo, a produción e o emprego. Claro que iso implica realizar cambios, confrontar intereses moi poderosos e contar cunha sociedade informada, mobilizada e protagonista.

O outro camiño é o da globalización neoliberal, o das armas e o poder, o da desvalorización salarial pra competir á baixa. O mundo da confrontación, da desfeita ecolóxica, da desigualdade precariedade, das pandemias... Daquela que para a reconstrución non abonde coa boa vontade, nen cos debates nas institucións, máxime se estes están afastados da sociedade e responden esencialmente aos intereses dunha minoría privilexiada.

https://obloguedemera.wordpress.com/