Predicciones económicas

CADA cierto tiempo salen predicciones de organismos y gabinetes de estudio sobre aspectos económicos de nuestro país. El Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE, los gabinetes de estudio del BBVA, Funcas, el propio Gobierno son algunos de los entes que emiten predicciones cada cierto tiempo. De hecho el que tengan que emitir varias predicciones el mismo año indican la poca fiabilidad de ellas, dado que tienen que corregirse al cabo de unos pocos meses.

En Meteorología la predicción del tiempo más allá de cuatro días es incierta. En Economía los hechos vienen a decirnos que la predicción también es incierta después de un cierto tiempo aunque esto no es reconocido por los que lo hacen que anuncian a bombo y platillo sus predicciones. De hecho cuando se hace compilación de las diversas predicciones se constata la gran variación que hay entre ellas, sin decirnos el porque.

En otros aspectos de la actividad, conjuntamente con la predicción se incluye una estimación de la cuantía del posible error, de tal manera que la predicción sea más rigurosa. Eso sucede en las encuestas que incluyen el error estadístico. En Física es imperativo incluir no solo el error estadístico sino también el sistemático.

En la crisis económica de la década anterior, ninguno de esos estudios predijo la hecatombe que se avecinaba a pesar que como anticiparon algunos no era difícil de anunciar, si se tenían en cuenta los principios elementales de conservación. En España, bastaba en calcular el número de casas que se estaba construyendo comparándole con el número de propietarios ya existentes y el número de personas con capacidad de compra.

Al hacerla se vería que muchas de las casas solo podían ser compradas por personas que no podrían pagarlas. Esa misma cuenta elemental no la hicieron esos estudiosos ni en España ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Tampoco los políticos que gobernaban en los diferentes países, incluyendo España y Galicia. Todos estaban cegados en una huida hacia adelante que no les permitía detectar la realidad.

Ahora los medios de comunicación han puesto la atención en la predicción de la Comisión Europea sobre el crecimiento de los diversos países. En concreto se indica que España va a crecer este año un 4.6 y el que viene un 5.5. La predicción corrige una anterior de la misma CE hacia la baja en más de punto y medio. En realidad, ahora, es una predicción relativa, dado lo avanzado del año. Si se espera un mes y medio, la predicción podría ser muy certera dado que entonces ya habrá acabado el año y bastara en mirar las cifras reales. Predecir el pasado es garantía de acierto.

Si se ve conjuntamente la predicción para este año y el venidero se observa que la cantidad de 10,1 % es muy similar a la de Francia, 10,2%, o Italia, 10,3, y muy superior a la de Alemania. El dato es positivo, porque de los cuatro grandes países de la UE, crecemos muy similar a dos de ellos y más que el otro restante. No he visto ni escuchado a ningún analista económico que haya apuntado este hecho. En cualquier caso, lo más seguro es que no acierten. Esperemos que la corrección a la predicción para España sea hacia arriba.